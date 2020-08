Weinig ambitieus en een voorzitter met twee gezichten: acht redenen voor het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona NVE

31 augustus 2020

11u22

Bron: Marca 0 Primera Division Met de handen in het haar. Zo hebben we Lionel Messi (33) het afgelopen jaar té vaak gezien. De ster van Barcelona wil weg. Het draait vierkant bij FCB. Sportief, maar ook juridisch: acht redenen voor het vertrek van Barça’s nummer 10 volgens Marca.

Juridisch:

1. 10 juni. Er is meer tijd om het contract te verbreken voor Messi. Het seizoen is later geëindigd dan gepland, door het hele coronagebeuren uiteraard. Oorspronkelijk stond de deadline voor een contractverbreking op 10 juni, maar die datum is nu niet meer geldig.

2. De opstapclausule van 700 miljoen euro? Een bedrag dat niet veel clubs op tafel kunnen leggen. Die clausule valt mogelijk weg als Messi z’n contract zelf verbreekt. En dat opent veel deuren. Messi moet dan zelf onderhandelen over z’n vertrek. Momenteel zitten heel wat advocaten op de zaak of dit bedrag ook effectief wegvalt.

3. “Messi mag vertrekken als hij wil.” Bartomeu heeft het verleden tegen zich. De voorzitter van Barcelona was er altijd van overtuigd dat Messi heel z'n leven bij de club zou blijven. Zo zeker, dat hij in interviews heeft gezegd dat de Argentijn altijd kan vertrekken als hij dat wilt. Woorden die nu wel eens tegen hem gebruikt kunnen worden.

Sportief:

4. Het project-Barcelona. Messi is niet overtuigd. De club die vroeger prijzen won met spelers uit eigen jeugd, is Barça niet meer. Veel transfers lopen mis. Het bestuur is niet ambitieus genoeg. Dit jaar werd voor het eerst in lange tijd geen prijs gepakt.

5. Het vertrek van Valverde. Hoewel de coach veel tegenstanders had binnen de club, was Messi niet akkoord met de manier waarop de Spanjaard op straat werd gezet. Slechte timing. En misschien was Valverde wel niet het probleem? Sétien deed niet veel beter...

6. Problemen met het bestuur en de staf. Messi ligt al een tijdje overhoop met Bartomeu en co. De voorzitter betrekt de Argentijn nauwelijks bij de plannen. Tot overmaat van ramp doken beelden op van Messi die instructies van Sétien en z’n assistenten compleet negeerde.

7. Maatje Suárez. Het beste maatje van Messi bij Barcelona. Luis Suárez past niet in de plannen van Ronald Koeman en mag vertrekken. Een donderslag bij heldere hemel, ook voor Messi. Na Neymar ziet hij nu ook de rest van het dodelijke trio ‘MSN’ waarschijnlijk vertrekken.

8. BarçaGate. Eerder dit jaar was de familie Messi target van PR-bedrijf I3 Ventures. Bartomeu zou een miljoen euro betaald hebben aan dat PR-bedrijf om eigen spelers Messi en Piqué in een slecht daglicht te stellen, met als bedoeling dat de voorzitter in een beter daglicht werd gezet. “Een vreemde zaak”, aldus Messi toen.

Lees ook:

Messi stuurt zijn kat naar coronatests bij Barça, maar volgens LaLiga geldt afkoopclausule van 700 miljoen in zijn contract nog steeds

Bittere tranen: dit moet de Barça-fan zijn bij wie het nieuws rond Messi het hardst is aangekomen

Nog een reden voor Messi’s nakende vertrek? Barça gaf bijna miljard euro uit aan ‘versterkingen’, maar die vielen één voor één door de mand

Belgische advocaat zal oog in oog staan met Messi: Wouter Lambrecht is juridische rechterhand van Barça-voorzitter Bartomeu (+)