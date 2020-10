Weiler zoals we hem kennen: ex-coach van Anderlecht erg succesvol bij Al Ahly, maar nu stapt hij zelf op YP/ODBS

01 oktober 2020

12u46 0 Buitenlands voetbal René Weiler is niet langer de trainer van Al Ahly. Nochtans ging het de 47-jarige Zwitser méér dan voor de wind bij de Egyptische topclub, maar contractperikelen zorgden ervoor dat de ex-coach van Anderlecht nu zélf de stekker trekt uit zijn Afrikaans avontuur. Weiler zoals we hem kennen: eigenzinnig zoals altijd.

Sportief was er geen vuiltje aan de lucht. Weiler kroonde zich twee weken geleden, op vijf speeldagen van het einde, nog tot kampioen van Egypte. Met 18 (!) punten voorsprong op rivaal Zamalek. Het team verloor slechts één keer. Het scoorde 67 keer en kreeg amper acht goals tegen. De ploeg zit ook nog in de halve finale van de Afrikaanse Champions League. En in de kwartfinale van de Egyptische beker, na 2-1-winst gisteravond tegen tweedeklasser Tersana. Maar toch blijkt dat nu de laatste wedstrijd van de eigenzinnige Weiler als coach van Al Ahly geweest te zijn.

Machtsspel

Een machtsspel met de clubleiding ligt aan de basis van het vertrek van Weiler, die in zijn zog assistenten David Sesa en Thomas Binggeli meeneemt. Weiler zat tijdens de lockdown die ook Egypte trof lange tijd geïsoleerd en gescheiden van zijn familie. Nadat hij toch even terug kon keren naar zijn gezin, onderhandelde hij een opstapclausule in zijn contract dat nog loopt tot de zomer van 2021. Dankzij die clausule zou hij - de coronacrisis indachtig - op 1 oktober zijn club kunnen verlaten. Niet dat hij dat oorspronkelijk van plan was, maar naarmate die datum naderde, steeg de nervositeit bij de clubbazen van Al Ahly.

Zij voelden dat ze de greep op de situatie aan het verliezen waren en dat de druk van de achterban, die meer dan 20 miljoen fans telt waarvan het gros Weiler aanbidt, steeds toenam. Bovendien kwamen er ook kapers op de kust: onder meer concurrent Zamalek was op zoek naar een nieuwe coach en er dienden zich ook opties uit Europa aan. Omdat Weiler zelf weigerde om zijn contract te verlengen, besloten de bestuurders wat leugenachtige berichten rond hun coach de wereld in te sturen om die in diskrediet te brengen. Allemaal om toch maar geen gezichtsverlies te lijden bij de fans. Weiler voelde zich onheus behandeld, en besloot dan maar om de eer aan zichzelf te houden. Om nu opnieuw zijn gram te halen in Europa (of zelfs in België)?

