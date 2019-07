Wéér een nederlaag voor Eden Hazard en Real Madrid in de voorbereiding: Tottenham straft defensieve blunder af AB

30 juli 2019

19u54 1 Buitenlands voetbal Nieuwe episode in de slechte voorbereiding van Eden Hazard en Real Madrid. ‘De Koninklijke’ ging nu ook tegen Tottenham Hotspur onderuit in de Audi Cup met 0-1. Harry Kane scoorde het enige doelpunt na een blunder in de verdediging van Real. Hazard presteerde ondermaats.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen vormden in de eerste helft het hart van de defensie bij Tottenham. Maar in een goedgevulde Allianz Arena was het toch vooral uitkijken naar Eden Hazard. De Rode Duivel had er een teleurstellende Amerikaanse tour opzitten. Na een matig gelijkspel tegen Arsenal en nederlagen tegen Bayern München en stadsrivaal Atlético was het wachten op een eerste hoopgevende prestatie van Real en Hazard in deze voorbereiding.

Maar die kwam er niet tegen Tottenham in de Audi Cup. Real - zonder de geblesseerde Courtois - begon te nonchalant aan de wedstrijd. In de 20ste minuut kwamen de Engelsen dichtbij de openingstreffer toen Varane een voorzet van Rose bijna in eigen doel werkte - Navas zat er goed bij. De Costa Ricaanse doelman waande zich even in een schietkraam en moest in dezelfde minuut nog tweemaal redding brengen. Real was nergens, Hazard evenmin. De Belgische ‘Galáctico’ lag zelfs aan de basis van de 0-1. Marcelo had alle moeite om een onzuivere terugspeelbal van Hazard binnen te houden en de Braziliaan speelde vervolgens zelf ontiegelijk slecht terug. Harry Kane kreeg zo een ideale steekpass voorgeschoteld en werkte beheerst af. Real weer in slechte papieren. Benzema kwam tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar scoren lukte niet meer in de eerste helft.

Eén dreigend moment van Hazard

Na de pauze voerde Tottenham negen wissels door en Real kwam beter in de wedstrijd. Benzema dreigde, maar het was Hazard die het dichts bij de gelijkmaker kwam. Hij kreeg de bal in de voeten ter hoogte van het penaltypunt en knalde recht op Tanganga. ‘t Was het enige echt dreigende moment van Hazard, die een slappe indruk naliet. Een kwartier voor affluiten werd hij door Zidane naar de kant gehaald. Aan de overkant pakte Navas nog uit met enkele knappe reddingen, onder andere op een afstandsschot van Alli. Het moet gezegd: de concurrent van Courtois was een van de weinigen die op niveau was bij Real. Tottenham trof nog de paal via een poging van Parrot en het Japanse Real-talent Kubo had enkele leuke momenten. Maar het bleef bij 0-1.

Vanavond (20u30) neemt Bayern München het op tegen Fenerbahçe. De winnaar van dat duel neemt het morgen in de finale van de Audi Cup op tegen Tottenham. De verliezer speelt voor de derde plaats tegen Real.