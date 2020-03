Wayne Rooney speelt tegen ex-club United in de FA Cup: “Elk doelpunt tegen ons wordt van zijn totaal afgetrokken” MDRW

05 maart 2020

11u01 0 Buitenlands voetbal In de vijfde ronde van de FA Cup ontvangt Rooney met zijn huidige team Derby County de club waar hij furore maakte. Ole Gunnar Solskjaer, de coach van Manchester United, is alvast op zijn hoede. “Wayne zal willen laten zien dat er nog steeds leven zit in de oude vos”

Voor Rooney betekent het duel een blij weerzien met de club waarvoor hij liefst dertien seizoenen speelde. Tussen 2004 en 2017 ontpopte hij zich tot onbetwiste United-legende. In die periode kroonde hij zich tot de topschutter aller tijden bij de ‘Red Devils’ met liefst 253 goals. Rooney is ondertussen 34 lentes jong en speelt als spelverdeler voor de Engelse tweedeklasser Derby County.

Ole on @WayneRooney: "He's been a fantastic player for Manchester United, he's the club's top scorer and he's won so many trophies.



"He'll get a good reception from our away fans in the game, definitely."

Manchester United is natuurlijk favoriet, maar Solskjaer is toch op zijn hoede voor de man met wie hij nog samenspeelde op Old Trafford. “Wayne zal willen laten zien wat hij nog kan en dat er nog steeds leven zit in de oude vos. We zullen op onze hoede moeten zijn en hem geen enkele ruimte geven rond het strafschopgebied of op het middenveld. Hij een groot bereik met die Scholes-achtige passing van hem”, aldus de Noor over zijn ex-ploeggenoot. “Hij liet hier geweldige dingen zien. Wayne heeft jaren lang alles gegeven voor deze club. Maar elk doelpunt dat hij tegen ons maakt, zal van zijn doelpuntentotaal worden afgetrokken”, grapte de United-coach.

Rooney vertrok drie jaar geleden door de achterdeur bij United. In zijn laatste seizoenen bij de club kon hij zijn stempel niet echt meer drukken. Maar dat doet volgens Solskjaer geen afbreuk aan zijn prestaties. “Hij is een fantastische speler geweest voor Manchester United. Hij heeft hier zo lang gespeeld, is topschutter van de club en heeft zo veel prijzen gewonnen. Ik denk ook niet dat de fans hem onderwaarderen. Iedereen waardeert heel erg wat hij voor ons heeft gedaan.” De 34-jarige Engelsman mag zich volgens Solskjaer dus opmaken voor een warme ontvangst door de meegereisde supporters van Manchester United.

Palmares Wayne Rooney

1X Champions League (2007-08)

5X Premier League (2007, 2008, 2009, 2011 en 2013)

4X League Cup (2006, 2009, 2010 en 2017)

1X FA Cup (2016)

1X Europa League (2016-17)

5X Engelse Super Cup (2008, 2011, 2012, 2014 en 2017)