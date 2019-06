Wayne Rooney doet alle monden openvallen met weergaloze goal YP

27 juni 2019

07u59 2 WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 Major League Soccer(@ MLS) link

Laat er geen twijfel over bestaan: Wayne Rooney kan het nog steeds. De gewezen spits van Manchester United verdient tegenwoordig de kost bij het Amerikaanse DC United en daar verblijdde hij afgelopen nacht de fans met een werkelijk fantastisch doelpunt. Na knullig balverlies bij het Orlando van gewezen ploegmaat Nani, kreeg de aanvaller de bal enkele meters voor de middenlijn. Hij zag doelman Brian Rowe wat te ver uit zijn doel staan, waarna hij die op weergaloze wijze te grazen nam. 1-0 was meteen ook de eindstand en zo konden Rooney en co na vier gelijke spelen op rij nog een keertje vieren.

“Ik zag dat de keeper al van in het begin van de wedstrijd ver uit zijn doel speelde. Ik wist dus dat er kansen lagen, eens ik de bal in de buurt van de middenlijn kreeg. Hij stond iets verder dan normaal omdat zijn team in balbezit was, maar dat veranderde snel en dus ging ik meteen mijn kans. Gelukkig ging de bal erin”, zei Rooney over zijn prachtgoal.