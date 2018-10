Wat is er toch aan de hand met Real Madrid en Barcelona? "Voelt alsof we tegen de stroom in zwemmen" FDZ

08 oktober 2018

21u22 0 Buitenlands Voetbal " Het voelt alsof we momenteel tegen de stroom in zwemmen." Barcelona-trainer Ernesto Valverde weet dat zijn ploeg slecht aan het seizoen begonnen is. Vijftien punten uit acht wedstrijden, iets beter dan Real Madrid – zij tellen veertien punten. "We moeten ons snel herpakken", aldus Real-coach Julen Lopetegui – hij ligt onder vuur. "De internationale break zal ons goed doen. We hebben veel belangrijke spelers die niet helemaal fit zijn."

Het is al dertien jaar geleden dat beide topclubs samen zó slecht begonnen aan het seizoen. In 2005-2006 had de Koninklijke 15 op 24, Barça 13 op 24. Maar geen nood voor de fans van de twee ploegen. Uiteindelijk werden de Catalanen landskampioen, Real Madrid eindigde dat seizoen nog als tweede. In totaal is dit de twintigste keer dat zowel Barcelona als Real 15 punten of minder telt na 8 speeldagen in La Liga – we rekenden alle seizoenen om naar drie punten voor een overwinning. Lachende derde op dit moment is Sevilla. Tegenstander van Standard in de Europa League, slecht begonnen aan de competitie, maar nu bezig aan een sterke reeks in Spanje. Zij zijn hun laatste vier wedstrijden ongeslagen. "Van mij mag het seizoen nu al eindigen", lachte Sevilla-coach Pablo Machin. We geloven hem graag.