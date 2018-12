Wat een ontknoping: River Plate wint Copa Libertadores na verlengingen (en pareltje Quintero) tegen aartsrivaal Boca Juniors XC

09 december 2018

River Plate heeft de Copa Libertadores gewonnen, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. De Argentijnen rekenden na verlengingen af met aartsrivaal Boca Juniors: 3-1. Eerder eindigde de heenwedstrijd op een 2-2-gelijkspel.

De toon in het Santiago Bernabeu-stadion was al na twee minuten gezet. Beide teams gooiden er de beuk in, wat het spel niet altijd ten goede kwam. Te veel afval, waardoor de kansen uitbleven. Boca klom wel bijna al vroeg op voorsprong nadat Maidana het leer net over zijn eigen doel werkte. De daaropvolgende hoekschop leverde een prima mogelijkheid op, maar Perez raakte niet voorbij Armani.

Op het halfuur kwam een vrijschop prompt in de voeten van Perez terecht. De kapitein van Boca haalde meteen de trekker over, waarna z’n poging via een been van River nét naast doel belandde. Boca was de betere ploeg. En twee minuten voor de rust werd hun enthousiasme beloond. Benedetto brak de ban na een pijlsnelle counter. Mooie goal.

River Plate tapte na rust uit een heel ander vaatje. De rood-witten duwden hun Argentijnse rivaal naar achteren, met enkele kansen tot gevolg. Net voor het uur schreeuwde River om een strafschop nadat Andrada Pratto onderuithaalde, maar het leer ging niet op de stip.

River kreeg halverwege de tweede helft wat het verdiende. De Argentijnen knutselden een heerlijke aanval in elkaar, eindstation Pratto werkte feilloos af: 1-1. Nadien geen doelpunten meer, waardoor de verlengingen een feit waren. Daarin liep Barrios al snel tegen zijn tweede geel aan. Boca met z’n tienen.

In de tweede verlenging pakte Quintero uit met een héérlijk afstandsschot, dat via de onderkant van de dwarsligger in doel belandde: 2-1. De River-fans gingen uit hun dak. Wat een beauty. In de slotminuut was het nog even schrikken toen Jara de paal trof, maar niet veel later kon Martinez aan de overkant de 3-1-eindstand eenvoudig vastleggen. River Plate sleepte zo voor de vierde keer de Copa Libertadores in de wacht.