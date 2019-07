Wat een ingeving: Kane bezegelt lot van Ronaldo met stukje genialiteit vanop middenlijn GVS

21 juli 2019

16u09

Bron: AP 2

Akkoord, het was maar een oefenmatch, maar wat Harry Kane in het duel tegen Juventus liet zien was pure klasse. In de allerlaatste minuut bezegelde hij het lot van Cristiano Ronaldo en de debuterende Matthijs de Ligt met een fenomenale goal. Rabiot - nog een Turijnse nieuwkomer - leed rond de middenlijn knullig balverlies, Kane twijfelde niet en verraste vanop zo’n vijftig meter doelman Szczesny. Aangezien ook oefenduels meetellen voor de Puskás Award, kan het mooiste doelpunt van 2019 wel eens uit de International Champions Cup in Singapore komen.

