Wat een demonstratie! Bij momenten flitsend Oranje verslaat Europees kampioen Portugal met stevige 0-3-cijfers TLB

26 maart 2018

22u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Portugal POR POR 0 einde 3 NED NED Nederland Buitenlands Voetbal Van een verrassing gesproken. Nederland heeft in een oefenmatch in het Zwitserse Genève de vloer aangeveegd met Europees kampioen Portugal. Cristiano Ronaldo en zijn ploegmaats keken bij rust al tegen een 0-3-achterstand aan en die stand veranderde niet meer na de pauze. Depay, Babel en Van Dijk scoorden voor Oranje.

Natuurlijk was het maar een oefenwedstrijd en speelde Portugal ook niet helemaal in de sterkst mogelijke formatie. Maar veel sterren verschenen toch gewoon aan de aftrap bij de Europees kampioen, net als de allergrootste vedette Cristiano Ronaldo. Hij viel vooral op met gemekker, een schwalbe en toen na een uur enkele Portugese supporters het veld opkwamen voor een selfie met hem.

Ronald Koeman, de nieuwe bondscoach van Oranje, wil de vier oefenwedstrijden voor de zomer aangrijpen om te kijken hoe het Nederlands elftal vanaf september Frankrijk en Duitsland het beste partij kan bieden in de Nations League. Tegen Engeland was de opvolger van Dick Advocaat tevreden over zijn defensie maar zag hij ook dat het aanvallend veel beter moest. Het optreden van Oranje tegen Portugal bood voldoende aanknopingspunten voor de volgende ontmoetingen met Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni).

(lees verder onder de foto's)

Minder balverlies

In zijn zoektocht naar de beste formatie wijzigde Koeman zijn ploeg op maar liefst zeven plaatsen. Met de uitstekende Davy Pröpper en Donny van de Beek op het middenveld leed Oranje veel minder balverlies dan vrijdag tegen de Engelsen. Met Ryan Babel in plaats van Bas Dost aan zijn zijde zat Memphis Depay ook stukken beter in zijn vel. Vooral na rust liet ook doelman Jasper Cillessen zich zien.

Maar liefst drie keer scoorde Nederland voor rust. Steeds snelde er een centrale verdediger mee naar voren. Depay opende de score nadat Virgil van Dijk mee was opgekomen. Babel kopte raak op aangeven van Matthijs de Ligt. De achttienjarige verdediger van Ajax bereidde ook de 3-0 van Van Dijk voor.

Na rust probeerde Portugal nog even aan te dringen. Het kleine offensief stopte alweer toen Joao Cancelo na ruim een uur met een tweede gele kaart van het veld moest. Vanaf dat moment was de tweede Nederlandse zege in dertien duels tegen Portugal eigenlijk al veiliggesteld. Dat gaf Koeman de gelegenheid om Justin Kluivert, de zoon van, te laten debuteren.

Valbuena est entré sur le terrain pour obtenir un câlin de sa plus grande idole 🤣 #Ronaldo #PortugalHolanda @nicolas_vilas #rmclive pic.twitter.com/ZbpP1LEfXB — lepsyfou (backup) (@lepsyfouu) 26 maart 2018

Herbeleef hieronder de belangrijkste fases van de partij: