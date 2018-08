Wat een beeld: Zuid-Koreaanse sterspeler durft niet te kijken naar penalty die zijn leven helemaal overhoop kan gooien YP

28 augustus 2018

08u17

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Het scheelde alweer niet veel, maar de Zuid-Koreaanse topvoetballer Son Heung-min kan de dienstplicht nog steeds ontlopen. Nadat de aanvaller van Tottenham Hotspur zijn land op de Aziatische Spelen eerder een zwaarbevochten zege op Kyrgizië bezorgde, kropen de Zuid-Koreanen tegen Oezbekistan opnieuw door het oog van de naald. En het werd Son nét niet te veel...

Son heeft een zware opdracht in Indonesië. De bekendste voetballer van Zuid-Korea moet zijn land de titel bezorgen en als dat niet lukt, moet hij volgens de wet zo'n twee jaar in militaire dienst. Dat zou betekenen dat Son zijn voetbalcarrière voorlopig moet staken. Zuid-Koreaanse mannen zijn verplicht om voor hun 28e verjaardag in dienst te gaan.

Alleen voor atleten die een medaille winnen op de Olympische Spelen of goud pakken op de Aziatische Spelen wordt een uitzondering gemaakt. Het was voor Tottenham Hotspur reden om Son toch toestemming te geven mee te doen aan dat toernooi, en tot dusver dus 'so far, so good'. Al was de partij tegen Oezbekistan wel weer geen voor hartlijders. Toen ploegmaat Hwang Hee-chan diep in de tweede verlenging van de kwartfinales tegen de uittredend kampioen een strafschop mocht nemen, durfde Son niet eens te kijken. Uiteindelijk joeg Hwang de bal tegen de touwen, waardoor Zuid-Korea nu Vietnam partij mag geven in de halve finales.