Wat corona? Waar corona? In Servië wordt er tijdens burenclash alweer gevoetbald in ‘ouderwetse’ sfeer ODBS

11 juni 2020

06u02 0 Buitenlands voetbal Terwijl enkele Belgische topclubs in september hopen om met een voor een kwart gevuld stadion te kunnen voetballen, vallen er in Servië alweer nostalgische taferelen te bewonderen. Tijdens de clash in de halve finales van de bekercompetitie tussen grote rivalen Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado, leek er van corona nooit sprake geweest te zijn.



Rode Ster, dat eind vorige maand bij de hervatting van de competitie in Servië na de gedwongen coronapauze meteen de titel pakte, verloor voor een vol Partizanstadion met 1-0. Partizan treft op 24 juni in de bekerfinale Vojvodina.

Bibras Natcho was de held van de avond met het enige doelpunt van de partij in een kolkende sfeer. Alsof niet alleen Rode Ster maar ook corona overwonnen was. En dat moest gevierd worden. Meer dan 20.000 supporters kwamen samen voor de derby van de hoofdstad en hielden daarbij allerminst afstand. Er werd massaal sfeer gemaakt en vuurwerk afgestoken, zoals gebruikelijk in Servië.

De Servische autoriteiten hadden vorige week vrijdag besloten alle beperkingen bij massa-evenementen te laten vallen. De coronabesmettingen in Servië daalden vorige week tot slechts enkele gevallen per dag. De voorbije week stegen de aantallen weer licht. In totaal lieten in Servië 251 personen het leven door het coronavirus.

