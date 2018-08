Waren zijn woorden dan toch niet zo gemeend? "Neymar kreeg 225.000 euro om sorry te zeggen en schreef zijn excuses niet eens zelf" YP

01 augustus 2018

10u08

Bron: The Sun, O Globo 0 Buitenlands Voetbal Na een periode van stilzwijgen na het WK in Rusland, doorbrak Neymar Jr. onlangs de stilte door in een reclamespot van sponsor Gillette zijn excuses aan te bieden voor zijn vele valpartijen. De geste bleek lang niet bij iedereen in goede aarde te vallen, al zeker niet omdat hij naar verluidt 225.000 euro zou hebben gekregen om de video in te blikken.

Het WK in Rusland was er eentje om snel te vergeten voor Neymar, die maar net op tijd fit geraakte na een voetblessure. De vedette kwam dan wel tweemaal tot scoren, toch kon hij niet verhinderen dat Brazilië in de kwartfinales huiswaarts werd gestuurd door onze Rode Duivels. Neymar moest integendeel vooral veel kritiek slikken omdat hij wel heel vaak theatraal tegen het gras ging. Zelfs in Brazilië hebben ze het intussen gehad met zijn vele duikpartijen en met de reclamespot voor Gillette dacht het goudhaantje van Paris Saint-Germain weer wat aan zieltjes te winnen. Niet, dus.

Het Braziliaanse O Globo kwam intussen met meer details over de video en ook die spreken niet bepaald in het voordeel van de aanvaller. Zo vertelt een bron dat Neymar omgerekend "meer dan 225.000 euro" ving om een tekst af te lezen die voorbereid werd door 'Grey', een marketingbedrijf dat nauw samenwerkt met Gillette. "De twee bedrijven werken al jarenlang samen. De partijen waren al snel gewonnen voor het idee en ook de entourage van Neymar sprong op de kar. De tekst op zich is heel goed, maar Neymar heeft die niet op de juiste manier geïnterpreteerd. Hij had beter zijn best moeten doen om te laten blijken dat hij het echt meent. Hij had met zijn ziel moeten spreken", klonk het nog in het Braziliaans blad.

Ook andere Braziliaanse fans spaarden hun kritiek niet. "Hij had beter gezwegen. Hij moet een fortuin verdiend hebben om dat tekstje gewoon af te rammelen. Ga toch gewoon voetballen", klonk het bij één fan. "De man drukt zich uit via een advertentie? Gewoonweg ongelofelijk", luidde het elders. "Neymar blijft in hetzelfde bedje ziek. Alles wordt bedacht en op poten gezet door anderen. Zelfs zijn 'mea culpa' is tot in de puntjes voorbereid door derden. Heeft hij dan nergens zelf een mening over?", klonk het nog ergens anders.

Nog volgens O Globo zouden Gillette en Grey na alle negatieve reacties al een crisisvergadering hebben belegd rond de kwestie. "De nieuwe campagne van Gillette nodigt alle mannen, te beginnen met de ambassadeurs, uit om na te denken over de nieuwe kansen die elke nieuwe dag brengt om beter te doen dan de vorige", verdedigde een woordvoerder van Gillette de campagne. "Net zoals vele anderen krijgt Neymar te kampen met uitdagingen, blessures en nederlagen en het doel van Gillette is om alle mannen, zonder uitzondering, te laten nadenken over de opportuniteiten die elke dag brengt om 'een nieuwe man te worden'."

Nadine Santos, de moeder van de geplaagde voetbalster, sprong op Instagram wel in de bres voor haar zoon. "Ik ben je grootste bewonderaar. Met alle respect, laat je niet uit je lood slaan door de woorden en aantijgingen van diegene die niet van je houden. Weet dat ze in de minderheid zijn tegenover de mensen die wel van je houden en zeker tegenover diegene die je wel kennen. Ik hou van je en ik zal er altijd voor je zijn mijn zoon... Mijn krijger!"