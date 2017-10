Wanneer het niet lukt voor Ronaldo en Benzema op de bank zit, trekt Asensio Real over de streep ODBS

00u01 0 Photo News Marco Asensio heeft er net 2-0 van gemaakt. Buitenlands Voetbal Na Barcelona gisteren tegen Malaga heeft ook Real Madrid zijn thuismatch vlot gewonnen. Tegen laagvlieger Eibar werd het 3-0, zodat het verschil tussen beide rivalen opnieuw vijf punten bedraagt. Valencia, dat zaterdag zwaar uithaalde tegen Sevilla, volgt als nummer twee op vier punten van Barça.

Voor Benzema, die dinsdag tegen Tottenham enkele opgelegde kansen de nek omwrong in de Champions League, was er geen basisplaats weggelegd. Ten voordele van Asensio en die bedankte Zidane voor het vertrouwen. Even na het kwartier zag Asensio zijn voorzet in eigen doel gekopt door Paulo Oliviera, waarna de aanvaller tien minuten later een assist van Isco in de volley knap binnenwerkte. Zijn derde competitiegoal. Pas in de slotfase maakte de ingevallen Marcelo er 3-0 van. Na een combinatie met Benzema, dan toch nog ingevallen, met een zwaar schot in de verste hoek. "Zij die ons bekritiseren vergeten hoe moeilijk La Liga is", aldus Marcelo. "De beste competitie ter wereld. Soms moet je wat geduld tonen."



Ook Isco, dikwijls in combinatie met Asensio, kwam nog enkele keren dicht bij een doelpunt. Aan de overkant konden de Basken een penalty krijgen na een vermeende fout van Casemiro op Takashi Inui. Ronaldo beleefde een anonieme avond.

