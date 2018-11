WAG verziekt de sfeer bij krasselend Bayern München, waarna Thomas Müller het mag uitleggen: “Ze deed het in een emotionele bui” TLB

Bron: Blick, GOAL.com 1 Buitenlands Voetbal Het wil maar niet vlotten bij Bayern München dit seizoen. De Duitse ‘Rekordmeister’ kwam afgelopen weekend op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Freiburg, waardoor het Borussia Dortmund van Axel Witsel verder kon uitlopen. Trainer Niko Kovac heeft het moeilijk om zijn sterrengezelschap aan het voetballen te krijgen. En als de WAGs dan ook nog wat olie op het al smeulend vuur gooien...

Kovac besliste afgelopen zaterdag om Duits international Thomas Müller op de bank te laten starten. In minuut 71, er werd toen nog niet gescoord, mocht de aanvaller uiteindelijk James Rodriguez komen vervangen. Rijkelijk laat, zo vond Müllers wederhelft Lisa duidelijk. Ze spuwde haar gal op Instagram en gaf trainer Kovac een veeg uit de pan. “Na meer dan zeventig minuten kreeg hij dan toch een goed idee”, schreef de 26-jarige Duitse.

De opmerking ging in sneltempo de Allianz Arena rond en de zo al niet te beste sfeer na de nieuwe puntendeling kreeg nog een flinke knauw. “Ze deed het in een emotionele bui”, moest Müller na het laatste fluitsignaal met een uitleg op de proppen komen. “Ik denk ook niet dat ze het heel erg meende. Ze houdt duidelijk wel van mij. Wat kan ik doen?”

FC Hollywood

Maar Bayern zou Bayern niet zijn als de club de zaak niet op haar eigen manier zou aanpakken. Eén van de bijnamen van de regerende Duitse landskampioen luidt FC Hollywood, omdat de Bayern-spelers (vooral eind jaren ‘90, red.) vaak het nieuws haalden met extrasportieve zaken en de topclub uit München zelf ook weinig moeite deed om dat te verbergen. Dat was nu niet anders.

Gisteren bracht de club plots een mededeling naar buiten. “Lisa Müller verontschuldigt zich bij Niko Kovac”, luidde de titel van het communiqué. “Lisa Müller, de vrouw van Thomas Müller, is zich meteen na de Bundesliga-wedstrijd tegen Freiburg komen excuseren bij Niko Kovac voor haar post op Instagram over de wissel van Thomas Müller. Kovac heeft de verontschuldigingen aanvaard.” En Lisa leerde duidelijk haar lesje, want inmiddels verwijderde ze alle foto’s van haar man op Instagram.

