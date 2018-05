WAG-bestaan enkel glitter en glamour? Lang niet voor deze blondine: "Zelfs in mijn eigen huis ben ik doodsbang" TLB

01 mei 2018

12u25

Bron: The Sun 0 Buitenlands Voetbal Wie denkt dat WAGs van topvoetballers altijd een leventje leiden van glitter en glamour, zal worden tegengesproken door Chloe Sanderson. De vriendin van de Italiaanse voetballer en Inter-verdediger Davide Santon - een achtvoudig international - gaat dezer dagen naar eigen zeggen "door een hel". En daar heeft de spectaculaire zege van Juventus van afgelopen weekend tegen Inter Milaan alles mee te maken.

De titeldromen van Napoli kregen afgelopen weekend een stevige knauw. Terwijl Dries Mertens en zijn ploegmaats zelf verloren tegen Fiorentina, boekte leider Juventus een spectaculaire 2-3-zege op het veld van Inter Milaan. Tot minuut 87 leidde Inter immers nog met 2-1, maar door een owngoal van Milan Skriniar en een kopbaltreffer van Gonzalo Higuain kantelde de match nog volledig. En voor veel Inter-fans is een man daar verantwoordelijk voor: Davide Santon.

Santon verscheen in minuut 85 tussen de lijnen, hij verving aanvoerder Mauro Icardi. De vleugelverdediger moest de voorsprong helpen verdedigen, maar dat lukte niet. Sterker nog, veel fans vonden dat Santon bij beide goals niet vrijuit ging en dat lieten ze na de match ook duidelijk blijken.

Doodsbedreigingen

Santon en zijn vriendin Chloe Sanderson - ze leerden elkaar kennen tijdens Santons periode bij het Engelse Newcastle - kregen via de sociaalnetwerksites tonnen verwensingen over zich heen, tot doodsbedreigingen toe. Het deed Sanderson in haar pen kruipen.

"Voetbal is een passionele sport. Ik snap dat en vaak is het ook leuk", lucht Sanderson haar hart. "Maar dit loopt uit de hand. Voor het eerst ben ik doodsbang in mijn eigen huis, vooral wanneer ik alleen ben met mijn kindje. Ik moet mijn deuren op slot doen en maak me zorgen over hoe mijn partner 's avonds thuis zal komen: dat is niet oké. Geloof me: Davide baalt enorm over de nederlaag."

