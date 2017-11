Waarom Eurosport-analisten in het vervolg gewaarschuwd zijn als Zweden zich voor iets kwalificeren XC

23u02 2 rv Links de Zweedse nationale ploeg na WK-kwalificatie, rechts de mannen van Östersunds na Europese overwintering.

Europa League groep J: Athletic Bilbao, Hertha Berlijn, Zorya en Östersunds FK. Wie had vooraf gedacht dat die laatste club zich vrij eenvoudig zou plaatsen voor de volgende ronde? Het Zweedse team won vanavond in eigen huis met 2-0 van Zorya en verzekerde zich zo met tien op twaalf van Europees voetbal na de winter. Vreugde alom bij de Zweden en dat was na de partij duidelijk te merken. Östersunds staat na vijf speeldagen aan de leiding in hun poule, Bilbao volgt als tweede op twee eenheden.

Eurosport-analisten zijn in het vervolg gewaarschuwd wanneer de Zweden zich voor iets kwalificeren. Want ook nadat Forsberg en co zich op het veld van Italië plaatsten voor het WK, werd de presentatiedesk stevig onder handen genomen...

De vreugde bij Östersunds FK

Bordet höll den här gången iallafall 😂 Tack för det och grattis @ofkofficial! Een foto die is geplaatst door Eurosport Sverige (@eurosportse) op 23 nov 2017 om 21:21 CET

De Zweedse nationale ploeg na WK-kwalificatie