Waarom de nederlaag van Engeland slecht nieuws is voor de Jonge Duivels PJC in Italië

19 juni 2019

Het zag er zo goed uit. Tot en met minuut 89 stond Engeland, met tien na de terechte rode kaart voor Choudhury, met 1-0 voor tegen Frankrijk op het EK voor beloften. Maar de Fransen, die eerder twee penalty’s hadden gemist, pakten in de extra tijd toch nog de zege: 1-2.

Voor de Belgische beloften is die nederlaag slecht nieuws. Dat zit zo. Engeland is geen IOC-land en kan bijgevolg niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Mocht Engeland dus de halve finales halen (als poulewinnaar of als beste tweede), dan spelen de twee slechtste tweedes van de drie groepen een barrageduel voor het laatste ticket voor de Olympische Spelen.

België maakt nog kans om tweede te zijn, maar béste tweede? Dat wordt moeilijk. En dus is het bidden maar dat de Engelsen zich alsnog weten te kwalificeren voor de halve finale, op voorwaarde natuurlijk dat de Jonge Duivels zelf eerst doen wat ze moeten doen. Te beginnen vanavond om 18.30 uur tegen Spanje.