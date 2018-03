Waarom Cristiano Ronaldo geen enkele tatoeage op zijn lijf heeft Hans Op de Beeck

30 maart 2018

09u40 0 Buitenlands Voetbal Noblesse oblige, lijkt het tegenwoordig wel: een beetje internationaal topvoetballer, die pronkt met enkele tatoeages. De uitzondering die de regel bevestigt, is Cristiano Ronaldo. En daar blijkt een ontwapenend mooie reden voor te zijn.

Of je houdt van Cristiano of je haat hem, maar je kan niet naast het feit dat hij zich geregeld inzet voor goeie doelen. De 1,4 miljoen euro die hij kreeg voor zijn Gouden Bal in 2011, schonk hij rechtstreeks aan de heropbouw van scholen in Gaza, 6 miljoen ging naar een fonds speciaal bestemd voor kinderen na de aardbeving in Nepal in 2015 en vorig jaar toonde hij zijn genereuze zelve na de bosbranden in Portugal. Hoort ook vast en zeker thuis in het rijtje van zijn goeie daden: het regelmatig doneren van bloed. Dat neemt CR7 zo serieus, dat hij weigert een tattoo te laten zetten om zo op gezette tijdstippen te kunnen schenken. Natuurlijk kan je ook bloed afstaan met een tattoo, maar volgens de richtlijnen moeten donoren vier maanden wachten na het zetten van een tatoeage - in het andere geval is het risico op infecties te groot.

Celebration time…Join me and give a gift for life! Sign up to donate blood and plasma at https://t.co/4kjqXfhE25 pic.twitter.com/yIWgzp5PZG Cristiano Ronaldo(@ Cristiano) link

In het verleden gebruikte Ronaldo zijn bekendheid ook al om anderen aan te zetten bloed te doneren. "Iedereen kan een verschil maken door af en toe wat bloed af te staan. Eén donatie is goed om drie mensen te helpen die het nodig hebben in een spoedgeval of bij een behandeling op lange termijn", zei hij daar in 2015 via Eurosport over. "Daarom ben ik zelf een levenslange bloeddonor en moedig ik iedereen aan om hetzelfde te doen: je helpt er wereldwijd levens mee."

Naast bloed heeft Ronaldo ook al beenmerg gedoneerd nadat hij getuige was van het verhaal van Carlos Martins, destijds zijn ploegmaat bij de Portugese nationale ploeg. "Hij vertelde ons over het probleem met zijn zoon, waarop wij als spelersgroep die jongen geholpen hebben. We wisten dat het om een erg complexe situatie ging", aldus Ronaldo aan het radiostation Cadena Cope. "Velen denken dat beenmerg schenken moeilijk is, maar eigenlijk is het bijna hetzelfde als bloed afstaan: het doet echt geen pijn. Ik heb het in het verleden al gedaan en als ik me straks opnieuw geroepen voel, zou ik het meteen terug doen."