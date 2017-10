Waar zit Kompany? Bij topdokter in Barcelona: "Zolang Vincent luistert, kan hij nog lang mee" AL 8 WEKEN NIET MEER OP WEDSTRIJDBLAD DOOR KUITBLESSURE Kristof Terreur

07u56 0 RV Vincent Kompany bij dokter Ramon Cugat, met Diaz en Mendy Buitenlands Voetbal Dáár zit hij dus. Op de trainingsvelden hebben ze hem al een tijdje niet meer gezien, op een wedstrijdblad staat zijn naam al acht weken niet meer - ook niet gisteravond tegen Wolverhampton. Vincent Kompany (31) vloog maandag naar Barcelona voor een check-up bij de gerenommeerde dokter Ramón Cugat. Zou het eind van de tunnel in zicht zijn?

Pep Guardiola frunnikte vrijdag aan de baard toen hij een vraag over Vincent Kompany kreeg: "Hij is niet klaar. Nog niet." Hij wist meteen wat de volgende zou zijn. Hij hoefde onze collega - 'heb je enig idee wanneer hij fit zou kunnen zijn?' - niet eens te laten uitspreken. Hij schudde het hoofd. De ogen rolden geërgerd: een pasklaar antwoord heeft Guardiola ook niet meer. Daarom dat hij liever niet meer te veel zegt over zijn zorgenkind. De blessure van Kompany sleept immers veel langer aan dan de dokters vooraf hadden ingeschat. Acht weken morgen op de kop af. Eind september stond de Rode Duivel dicht bij een comeback en trainde hij zelfs gedeeltelijk met de groep mee, maar de voorbije maand hebben zijn ploegmaats hem nog nauwelijks gezien - tenzij dan na matchen om hen te feliciteren.

Goeroe van Guardiola

Maandagavond vloog Kompany naar Barcelona om er in het Hospital Quirónsalud, bij de bekende dokter Ramón Cugat, zijn kuit nader te laten onderzoeken. Hij liep er ploegmaats Diaz (out met de knie) en Mendy (herstellend na een ingreep aan de kruisbanden) tegen het lijf. Over de reden van zijn bezoek in Barcelona deden ze op City mysterieus. Cugat is de goeroe van Guardiola en de man die vanuit zijn ziekenhuis in Catalonië de medische lijnen mee uitzet bij de Engelse club. Cugat is er net als Lieven Maesschalck van overtuigd dat Kompany nog minstens enkele jaren op het hoogste niveau kan presteren. "Zolang hij tenminste naar de dokters luistert", voegt hij daar dan met de glimlach aan toe, alluderend op de ontembare drive van Kompany om zo snel mogelijk terug te keren. Gisteren wilde Cugat niet dieper ingaan op de problemen van Kompany. Het medisch geheim, weet u wel.

AFP Kompany zet een tackle in op Wilfried Zaha van Crystal Palace in mei van dit jaar.

IJdele hoop

Dat er rond Kompany's blessure een waas van geheimzinnigheid hangt, is niet nieuw. Met zijn voorgeschiedenis is hij een speciaal geval. Anderzijds hadden ze bij City de blessure, en het daaropvolgend herval eind september, niet zien aankomen. Daar geloofden ze oprecht dat de risicopatiënt na een goede run van 13 wedstrijden op rij en vierenhalve maand zonder kwaaltjes weer de oude Kompany was. Man City had in laatste instantie zelfs afgezien van de aankoop van een extra voetballende verdediger. De hoop bleek ijdel. Luttele seconden voor het sluiten van de transfermarkt blesseerde hij zich opnieuw, in de oefeninterland tegen Gibraltar op 31 augustus.

Op voorspraak van zijn medische staf suste bondscoach Martínez dat Kompany slechts één à twee dagen aan de kant zou staan. Hij had een onschuldige trap op de knie geïncasseerd, maar in de opwarming van de laatste training voor Griekenland voelde hij wel plots stramheid in de kuit. Een alarm ging af, maar de eerste signalen waren positief. Ook Guardiola noemde het op zijn persconferentie toen een 'klein kwaaltje'. Eén dat ondertussen wel acht weken aansleept.

Photo News Met prinses Elisabeth op een training van de Rode Duivels in juni.