Waar zijn de Rode Duivels? Dit is de top 20 van de bestbetaalde voetballers Kristof Terreur in Engeland

24 april 2018

09u46

Bron: France Football 2 Buitenlands Voetbal Hij heeft iedereen zoek gedribbeld. Lionel Messi (30) is de eerste voetballer ooit die jaarlijks meer dan 100 miljoen euro bruto opstrijkt, bonussen en sponsorpremies inbegrepen. In de top 20 die Frans weekblad 'France Football' samenstelde, staat overigens geen enkele Rode Duivel.

'Du jamais vu!' In zijn begeleidende tekst bij hun jaarlijkse ranking van bestbetaalde profvoetballers zet 'France Football' een groot uitroepteken achter zijn 'ongezien'. De vermelde sommen doen nog meer duizelen dan voordien. Een gevolg van de instroom van miljarden uit de oliestaten en China, de explosie van de populariteit van het voetbal wereldwijd en de big business die het is geworden. Met Lionel Messi rijft een speler voor het eerst meer dan 100 miljoen euro per jaar aan inkomsten binnen. Bedragen die doorgaans enkel weggelegd zijn voor topboksers als Floyd Mayweather of Manny Pacquiao. De grote drie - Lionel Messi (126 miljoen euro aan loon, tekenpremies plus sponsorinkomsten), Cristiano Ronaldo (94 miljoen) en Neymar (81,5 miljoen) - hebben de rest zoek gespeeld. Voor het eerst verdient het voetbalpodium meer dan 300 miljoen. Drie keer zoveel als vier geleden. Vier keer zoveel als in 2008. Het zegt veel over de opgepompte geldstromen. Iedereen miljonair.

Contract uitgelekt

Dat Lionel Messi als eerste door de dampkring van 100 miljoen vliegt, hoeft niet te verbazen. Per speelminuut krijgt hij meer dan 25.000 euro. Volgens 'France Football' betaalt FC Barcelona zijn superster jaarlijks 86,9 miljoen euro salaris, tekenpremies inbegrepen, 2,1 miljoen uit andere bonussen, en haalt de speler zelf 37 miljoen op uit sponsorcontracten met onder andere Adidas, Huawei, Gatorade en Pepsi. Een gematigde schatting. Dit zijn de echte cijfers uit zijn gelekt contract. Tot het seizoen 2020-'21 verdient hij een vast jaarsalaris van 71.053.846 euro. Daarbovenop kreeg hij een eenmalige tekenpremie van 63,5 miljoen euro plus een loyauteitsbonus van 70 miljoen. Ook de prestatiegerichte extra's zijn niet min. Als hij bijvoorbeeld de Champions League wint, stort de club 12.057.513 miljoen op zijn rekening. Als hij jaarlijks in meer dan 60% van de wedstrijden op het veld staat tot 30 juni 2021, is hij zeker van 106.347.115 euro. En als Barça een van de komende jaren de treble wint - CL, La Liga en de beker in een seizoen - én hij wordt verkozen tot FIFA Speler van het Jaar, zou hij tot 122.515.205 euro kunnen opstrijken. Absurd.

In de ranking van 'France Football' staan amper voetballers uit de Premier League, de rijkste competitie ter wereld, en ook geen enkele Rode Duivel. De twintig grootverdieners strijken allen meer dan 20 miljoen euro op. Kevin De Bruyne zal vanaf 1 juli, wanneer zijn nieuwe contract ingaat, alles moeten winnen om aan te kloppen bij de groten. Zijn gegarandeerd weeksalaris bedraagt dan 300.000 euro (portretrechten en tekenpremie inbegrepen), of 15,6 miljoen per jaar. Eden Hazard zit rond 14 miljoen euro. Vooral op sponsorvlak scoren onze landgenoten, door een klein commercieel afzetgebied, zelden topdeals.

De top 20

1 Lionel Messi (Arg) FC Barcelona 126 miljoen

2 Cristiano Ronaldo (Por) Real Madrid 94 miljoen

3 Neymar (Bra) PSG 81,5 miljoen

4 Gareth Bale (Wal) Real Madrid 44 miljoen

5 Gerard Piqué (Spa) FC Barcelona 29 miljoen

6 Toni Kroos (Dui) Real Madrid 28,2 miljoen

7 Sergio Ramos (Spa) Real Madrid 27,5 miljoen

8 Zlatan Ibrahimovic (Zwe) LA Galaxy 26,8 miljoen

9 Antoine Griezmann (Fra) Atlético Madrid 26 miljoen

10 Luis Suárez (Uru) FC Barcelona 26 miljoen

11 Andrés Iniesta (Spa) FC Barcelona 25,5 miljoen

12 Ezequiel Lavezzi (Arg) Hebei Fortune 25,3 miljoen

13 Alexis Sánchez (Chi) Manchester United 23,5 miljoen

14 Karim Benzema (Fra) Real Madrid 23,5 miljoen

15 Thomas Müller (Dui) Bayern München 23 miljoen

16 Edinson Cavani (Uru) PSG 22,2 miljoen

17 Oscar (Bra) Shanghai SIPG 22,2 miljoen

18 Robert Lewandowski (Pol) Bayern München 22,2 miljoen

19 Paul Pogba (Fra) Manchester United 22 miljoen

20 Manuel Neuer (Dui) Bayern Munchen - 20,8 miljoen