Waanzin in Gambia: fans klauteren in lichtmasten voor kwalificatiematch Afrika Cup, match wordt 1,5 uur uitgesteld MH

08 september 2018

21u50 2

Waanzinnige taferelen vandaag in Gambia, waar Algerije op bezoek was voor een kwalificatiewedstrijd van de Africa Cup. In het Independence Stadium van Bakau werd de aftrap anderhalf uur uitgesteld, nadat de veiligheid van de fans in gevaar kwam. De voetbaltempel biedt normaliter plaats aan 30.000 voetbalgekke fans, maar vandaag werd dat aantal flink overschreden. Onderstaande beelden spreken voor zich.

#TeamDZ #GAMALG #LesVerts Plusieurs supporters sont évacués par le terrain à 20 minutes du match... pic.twitter.com/g320klfUwz DZfoot(@ DZfoot) link

Tribunes zaten propvol -sommige fans klommen richting het veld, anderen namen zelfs plaats in de lichtmasten- waardoor de Algerijnse bondsvoorzitter weigerde de match aan te vatten. Hij vreesde voor de veiligheid van zijn team. Na ruggespraak vond de wedstrijd alsnog plaats. Gambia, dat momenteel overigens geleid wordt door de Belgische coach Tom Saintfiet, verdeelde uiteindelijk de buit met Algerije (1-1).

Stade bondé en Gambie ! Des supporters au bord de la pelouse, la FAF menace de ne pas jouer...

cc @DZfoot pic.twitter.com/l9AjWeAMTG Smaïl Bouabdellah(@ SmaBouabdellah) link

Scène surréaliste que l'on peut voir qu'en Afrique malheureusement ... pas une bonne publicité pour accrocher l'organisation d'une nouvelle coupe du monde sur le continent #GAMALG pic.twitter.com/UHdFe1lzkj DZfoot(@ DZfoot) link

Les Verts s’échauffent sous les vivas du public #GAMALG pic.twitter.com/2ijMqxPKfT DZfoot(@ DZfoot) link

#TeamDZ #GAMALG #LesVerts Les joueurs ont pris la décision de jouer. Ils entrent sur le terrain en dépit des conditions de sécurité pic.twitter.com/U2JMkv9ajN DZfoot(@ DZfoot) link

#TeamDZ #GAMALG #LesVerts Zetchi en discussion avec Le staff technique pic.twitter.com/tmCThDzrlq DZfoot(@ DZfoot) link