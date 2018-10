Vrouwen voor het eerst in dertig jaar welkom bij voetbalduel Iran mvdb

17 oktober 2018

10u54

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Voor het eerst in ruim dertig jaar hebben vrouwen in het stadion naar een wedstrijd van het Iraanse nationale elftal kunnen kijken. Volgens het Iraanse persbureau Isna woonde een geselecteerde groep van zo'n honderd vrouwen het oefenduel met Bolivia in het Azadi Stadion in hoofdstad Teheran bij.

Onder de vrouwen waren de partners van de spelers, werkneemsters van de Iraanse voetbalbond en speelsters van het vrouwenelftal van Iran.

“De aanmoedigingen van de vrouwen waren zeer interessant”, zei de Portugese bondscoach van Iran Carlos Quiroz na de 2-1-overwinning van zijn ploeg. Dit zou volgens hem kunnen duiden op “het begin van een nieuw tijdperk in Iran”. Ook in de Iraanse media werd de aanwezigheid van de vrouwen in het stadion positief ontvangen.



Bij het WK voetbal in Rusland mochten vrouwen de wedstrijden van Iran op schermen in het stadion in Teheran bekijken. Voor veel Iraniërs is het stadionverbod voor vrouwen niet meer van deze tijd en zelfs de regering wil ervan af, maar de conservatieve religieuze autoriteiten houden vast aan het verbod.

