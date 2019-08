Vrouwelijke ref moet Europese Supercup vanavond in goede banen leiden, Klopp: “Zal me van mijn beste kant laten zien” YP/TLB

14 augustus 2019

15u20

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 46 Buitenlands voetbal De Française Stéphanie Frappart is door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid om vanavond in Istanboel de Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Liverpool en Europa League-winnaar Chelsea in goede banen te leiden. “Een geweldige beslissing ”, vinden Jürgen Klopp en Frank Lampard, de trainers van Liverpool en Chelsea.

Het is de eerste keer dat een vrouwelijke scheidsrechter werd aangeduid om een topwedstrijd in een Europese competitie te leiden. Het wordt echter niet de eerste UEFA-competitiewedstrijd die door een vrouw geleid zal worden. Die eer was weggelegd voor de Zwitserse Nicole Petignat, die tussen 2004 en 2009 drie kwalificatiewedstrijden in de toenmalige UEFA Cup voor haar rekening nam.

"Ik heb al meermaals gezegd dat het potentieel van vrouwenvoetbal geen grenzen kent en ik ben dan ook zeer tevreden met de aanstelling van Stéphanie Frappart voor de Supercup", verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "UEFA wil er alles aan doen om het vrouwenvoetbal te blijven ontwikkelen. Ik hoop dat de toewijding van Stéphanie een inspiratie mag zijn voor miljoenen meisjes en vrouwen op het Europese continent.”

Frappart schreef in april al geschiedenis in eigen land, toen ze in het treffen tussen Amiens en Straatsburg als eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit een wedstrijd in de Ligue 1 mocht leiden. In juni werd ze voor komend seizoen gepromoveerd naar de scheidsrechterselite in Frankrijk, waardoor ze meermaals in de Ligue 1 aan de slag zal gaan. Vorige maand floot ze in Lyon de finale van het WK vrouwenvoetbal tussen de Verenigde Staten en Nederland. In 2017 nam ze op het EK de halve finale tussen Nederland en Engeland voor haar rekening.

In Istanboel wordt ze bijgestaan door haar landgenote Manuela Nicolosi en de Ierse Michelle O'Neal. De Turk Cuneyt Cakir is aangeduid als vierde official. Frapparts landgenoot Clement Turpin is vanavond de videoref.

Klopp: “Zal me van mijn beste kant laten zien”

Liverpool-coach Jürgen Klopp belooft zich vanavond alvast te gedragen. Klopp durft zich immers nog al eens laten gaan tegen scheidsrechters. Benieuwd of een vrouwelijke ref hem doet temperen. “Ik ga me van mijn beste kant laten zien - anders zal mijn moeder kwaad zijn”, grijnsde hij vooraf. “Ik ben blij dat we deel mogen uitmaken van dit historisch moment. Het is een hele slimme beslissing om een vrouwelijke ref aan te stellen voor een heel belangrijke wedstrijd, die door miljoenen mensen gevolgd wordt. Ik ben er ook van overtuigd dat we er allemaal alles aan zullen doen om het niet nog moeilijker te maken dan dat het sowieso al is.” Na de 4-1-winst op de openingsdag tegen Norwich en ondanks de blessure van Alisson reisde Liverpool met een gerust gemoed naar Istanbul. Divock Origi start mogelijk.

Ook Chelsea-trainer Frank Lampard spreekt van “een goede beslissing”. “Ook ik ben trots om deel te mogen uitmaken van dit moment”, aldus de voormalige middenvelder. “Het voetbal heeft een lange weg afgelegd. Afgelopen zomer hebben we allemaal het WK voor dames gevolgd en dat nu een vrouw de Europese Supercup zal leiden, is weer een stap in de juiste richting.”

Bekijk hieronder de reacties van Klopp en Lampard: