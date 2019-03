Vrouwelijke lijnrechter krijgt heet water over zich heen in Argentinië, maar wil van geen opgeven weten

TV

28 maart 2019

16u13

Bron: AS 0 Buitenlands voetbal In Argentinië heeft de reputatie van het amateurvoetbal zijn dieptepunt bereikt in de Liga Sanjuanina. Rosana Paz, een vrouwelijke assistent-scheidsrechter werd in de laatste minuten van de wedstrijd tussen Marquesado en San Martín overgoten met heet water over haar schouder.

Thuisploeg Marquesado leidde met 1-0, maar de beslissing van de scheidsrechter om twee minuten langer te spelen, schoot fans in het verkeerde keelgat. “Ik voelde iets warm over mijn schouder stromen, dus vroeg ik de scheidsrechter om koud water om het branderige gevoel te verzachten”, zegt lijnrechter Rosane Paz die langs de kant van de supporters aan het vlaggen was. “Aanvankelijk wilden ze de wedstrijd stilleggen, maar ik gaf mijn akkoord om verder te doen.” Nadien werd Paz naar het ziekenhuis gebracht en werden er ‘ernstige brandwonden’ vastgesteld door de dokter.

Ik ben zeker niet van plan om de moed op te geven en hoop dit weekend terug langs de lijn te staan” Rosane Paz

Als assistent-scheidsrechter was de 45-jarige Paz al wat gewoon: van beledigingen tot machopraat. Maar dergelijk voorval maakte ze nog niet mee. “Ik heb al veel negatiefs te horen gekregen en te maken gehad met macho’s die me uitnodigden om te gaan eten of oneerbare voorstellen deden. Als vrouw is het moeilijk om vol te houden in een mannenwereld, zoals het voetbal. Maar ik ben zeker niet van plan om op te geven en hoop zo snel mogelijk weer langs de lijn te kunnen staan. Liefst dit weekend terug.”

Alberto Platero, de voorzitter van de Liga Sanjuanina, de lokale voetbalcompetitie van San Juan, zegt dat er een rapport is rondgestuurd naar de bevoegde instanties om een gepaste straf uit te delen aan de schuldigen. “Dit gaat het voetbal ver te boven”.

“Geen kokend water”

Bij Marquesado wil de voorzitter samenzitten met Paz om exact te weten wat er is gebeurd. Hij zou haar in eerste instantie niet zomaar geloven. “Het zou om een fles water gaan die is achtergebleven in de tribunes, dan kan dat water niet aan het koken zijn geweest. Rosane Paz heeft mij haar brandwonden ook niet laten zien, terwijl ik bij haar ben geweest. Langs de andere kant wil ik het gedrag van de supporters niet goedkeuren, want ik weet hoe ze zich kunnen misdragen. Als ze kwade bedoelingen hebben, komen ze beter niet opdagen. Ik wil zowel met de supporters als met Paz samenzitten om het incident bespreken.”

After having scalding water thrown on her back at the end of a game in Argentina, Rosana #Paz had this to say. 💪👏 pic.twitter.com/vCPeChySrC DW Sports(@ dw_sports) link