Vrouw die Nederland naar WK-finale knalde, wilde paar jaar geleden nog voor Red Flames spelen Redactie

04 juli 2019

14u48 1 WK vrouwenvoetbal Jackie Groenen blonk gisteravond uit bij de Oranje Leeuwinnen met haar winnende treffer in de halve finale tegen Zweden. En zeggen dat 24-jarige middenveldster ook voor onze Red Flames had kunnen spelen...

Groenen groeide namelijk op in het Antwerpse Poppel, waar ze ook altijd is blijven wonen. Daarom heeft ze een Nederlands én Belgisch paspoort. Ives Serneels, bondscoach van de Red Flames, zag destijds zijn kans en vroeg haar enkele jaren geleden om voor de Belgische ploeg uit te komen. Zelf wilde ze wel, want in Nederland werd Groenen op dat moment over het hoofd gezien. Maar aangezien ze al een jeugdinterland had gespeeld voor Oranje, was het de FIFA die destijds alles stopzette. Groenen speelde ooit wel een oefeninterland met België, maar daar bleef het bij.

“Natuurlijk ben ik blij dat ik in het shirt van Oranje speel. Ik heb uiteraard een verleden in België, maar ik denk nu alleen aan Nederland”, zei Groenen daar zelf in het verleden al over. Veel redenen om spijt te hebben van haar keuze zijn er dan ook niet. Twee jaar geleden won Groenen met Nederland in eigen land het EK en ze kreeg zelfs een plaats in het ‘Team van het Toernooi’ van de UEFA. En zondagavond speelt de voormalige judoka dus ook de finale van de Wereldbeker.

🇧🇪🇳🇱 #BELNED will be very special for @Jackie_10_ ! Enjoy the game 😉And good luck @oranjevrouwen 👍🏼⚽️ #Flames4History #WEURO2017 #FairPlay 🔥 pic.twitter.com/eJQycVlNrR Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Groenen knalde onze Noorderburen gisteren in minuut 99 naar het delirium, uitgerekend met haar eerste schot op doel van het WK. Na de match bedankte ze de Nederlandse vrijetrappenspecialist Pierre van Hooijdonk, analist bij de NOS, voor zijn lessen. “Ik denk wel dat Pierre trots is”, sprak Groenen. “Hij hamert er al jaren op dat ik meer moet schieten als ik in die positie kom.”

“Een droom”

Groenen scoort niet vaak voor de Nederlandse nationale ploeg, maar daar is ze niet mee bezig. “Ik bewaar mijn doelpunten voor de speciale momenten. Hij vloog er mooi in”, lachte ze. “Natuurlijk ben ik heel blij dat ik gescoord heb, dit is echt een droom. Maar ik moet ook zeggen dat ik het oprecht niet zo belangrijk vind dat ik degene ben die scoor. Het is gewoon heel erg fijn om in dit team te kunnen spelen.”

Toen ze klein was keek Groenen vaak naar filmpjes van Johan Cruyff, tegenwoordig passeert Frenkie de Jong meestal de revue. Maar in tegenstelling tot De Jong, maakt Groenen komende zomer niet de overstap naar FC Barcelona. De middenveldster trekt naar Manchester United, dat afgelopen seizoen kampioen speelde in de tweede Engelse Divisie en daardoor volgend seizoen uitkomt in de Women’s Super League. Groenen stapt over van het Duitse Frankfurt, waar ze sinds 2015 speelde. Maar eerst dus zondag die WK-finale met de Oranje Leeuwinnen...

Dit blijft natuurlijk een topplaat van Jackie Groenen. #FIFAWWC pic.twitter.com/leFMCGIttn Daniel Dwarswaard(@ DanielDwars) link