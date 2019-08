Vrije schop van Messi tegen Liverpool is mooiste goal van vorig seizoen Redactie

09 augustus 2019

14u40

Bron: Belga 1 Buitenlands voetbal De rake vrije schop van Lionel Messi tegen Liverpool is verkozen tot Uefa Goal van het Seizoen 2018-2019. Dat bevestigt de Europese voetbalbond vrijdag op zijn website.

De Argentijnse balkunstenaar maakte het doelpunt op 1 mei in de halve finale van de Champions League. Hij trof toen vanop ruime afstand raak met een schitterende krul in de linkerbovenhoek. Barça won het duel met 3-0 maar verloor daarna de terugmatch tegen de Reds met 4-0. Aansluitend versloeg Liverpool in de finale Tottenham.

In totaal waren er tien doelpunten uit Uefa-competities genomineerd. De winnaar werd online gekozen op de Uefa-website.