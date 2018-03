Vreven loopt boos weg tijdens interview...en staat enkele tellen later weer voor de camera alsof er niets gebeurd is TLB

04 maart 2018

08u33

Bron: NOS 35 Buitenlands Voetbal Voor de derde keer dit seizoen is Stijn Vreven van het veld gestuurd. Gisteravond zelfs na amper vijf minuten, omdat hij tijdens de wedstrijd met zijn ploeg NAC tegen Feyenoord een woedeaanval kreeg. Ref Bas Nijhuis vond het toen al welletjes en stuurde hem naar de tribune. NAC won wel nog en het opvallendste moment volgde misschien wel na de match.

Vreven maakte zich langs de lijn enorm druk om een niet gegeven strafschop toen NAC-spits Sadiq Umar in botsing kwam met Feyenoord-doelman Brad Jones (zie onder). De club uit Breda won uiteindelijk wel met 2-1, maar na de wedstrijd was de adrenaline nog niet helemaal uit Vrevens lichaam verdwenen. Dat bewees de ex-trainer van onder meer Waasland-Beveren tijdens het traditionele interview na de match.

Vreven kreeg -niet geheel verrassend- vragen over zijn uitbarsting in het begin van de wedstrijd. Maar dat zinde de ex-verdediger niet. "Zullen we ook nog over de wedstrijd praten?", vroeg hij. Maar toen dat niet meteen het geval was, liep Vreven boos weg. "Wij bepalen hier de vragen", sprak interviewer Arno Vermeulen van de NOS, die Vreven tot zijn verbazing enkele tellen later weer voor zijn camera zag staan. En het moet gezegd: heel kritisch waren de vragen daarna niet meer...

Rode kaart

Eerder werd Vreven op 25 november tegen Heracles (2-1-nederlaag) heengezonden door Pol van Boekel en op 12 december kreeg de Belgische trainer zelfs na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente (1-2-nederlaag) een rode kaart. In het eerste geval werd Vreven voor een wedstrijd geschorst, in het tweede geval voor twee duels. Beide keren haalde het beroep bij de tuchtcommissie niets uit.

🤯 | Een woeste Stijn Vreven wil een penalty voor @NACnl, maar moet nu de wedstrijd vanaf de tribune bekijken. #nacfeyhttps://t.co/B4Sx6b8umc pic.twitter.com/Jc6kcSFYH5 FOX Sports(@ FOXSportsnl) link