Vreselijke blessure voor profvoetballer: Nederlander krijgt vier hechtingen in edele delen XC

27 oktober 2018

19u10 0 Buitenlands Voetbal De Nederlandse voetballer Alexander Bannink liep gisteren een bijzonder pijnlijke blessure op. De speler van FC Emmen kreeg een trap in zijn edele delen en de wonde moest vervolgens met vier hechtingen gedicht worden.

Bannink zal zich de Eredivisie-partij tegen VVV-Venlo nog een tijdje herinneren. De Nederlander kreeg in de negentiende minuut een uitgestoken voet van Roel Janssen vol in de edele delen. Bannink kermde het uit van de pijn, maar besloot toch verder te spelen. Voor even. Niet veel later moest hij noodgedwongen het veld verlaten. Janssen kreeg tevens na tussenkomst van de VAR een rode kaart na zijn drieste actie.

In de kleedkamer kreeg Bannink nadien vier hechtingen in zijn edele delen. “Ik denk dat ‘kleine Bannink’ een paar dagen niet gebruikt worden”, vertelde coach Dick Lukkien aan FOX Sports. De middenvelder kon alvast niet van zijn nachtrust genieten. “Ik heb matig geslapen”, klonk het bij RTV Drenthe. Ter info: FC Emmen kon niet van de rode kaart profiteren. De match eindigde op 1-1.

Pijnlijke avond voor Alexander Bannink van FC Emmen: vier hechtingen in edele delen https://t.co/iAZIic3WiN #rtvoost pic.twitter.com/hb5RIAp7Jn RTV Oost Sport(@ rtvoostsport) link