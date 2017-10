Vreemd avond in Camp Nou: Messi haalt pil uit kous, Aziatische Barça-fans juichen na rood Pique DP

11u29 0 Buitenlands Voetbal Barcelona had het in de Champions League moeilijker dan verwacht met het Olympiakos van Gillet, Vadis en Proto. Nog voor de rust moest het ook nog eens met een man minder verder, na de uitsluiting van Pique. Maar er gebeurden wel meer vreemde dingen gisterenavond in Barcelona.

Ondanks die man minder, verdubbelde Messi de score op het uur met een mooie vrije trap. Proto kwam er nog aan, maar kon de bal onvoldoende afweren. Maar in de eerste helft viel Messi vooral op met een andere, erg bizarre actie. Na tien minuten greep hij naar zijn sok, nam er een pilletje uit en stak het meteen in zijn mond. Volgens Spaanse media gaat het om een glucosepil. Die suiker zou helpen tegen de misselijkheid waar Messi vaak last van heeft tijdens wedstrijden. Dat pilletje inspireerde hem alleszins voor zijn honderdste Europese doelpunt.

Aziatische blijdschap bij rode Pique

En er was nog een vreemd moment in de eerste helft toen Gerard Pique rood kreeg omdat hij scoorde met zijn arm. De camera switchte vervolgens naar de reactie van de supporters van Barcelona, wat een erg vreemd beeld opleverde. Twee Aziatische fans vierden uitbundig bij de uitsluiting van Pique. Mogelijk hadden ze niet begrepen dat het doelpunt afgekeurd was, of waren ze gewoon blij dat ze in beeld kwamen.

