Vranjes doet opnieuw van zich spreken: Bosniër gaat in de clinch met ploegmaat, die hem bij de keel grijpt

08 juni 2020

14u01 0 Buitenlands voetbal Ognjen Vranjes (30) gaat opnieuw over de tongen. De Bosnische verdediger, door Anderlecht uitgeleend aan AEK Athene, kreeg het gisteren tijdens de match tegen Panathinaikos aan de stok met z’n ploegmaat Daniele Verde. De Italiaan greep Vranjes zelfs even bij de keel en hun ploegmaats moesten de gemoederen bedaren.

De Griekse Super League is één van de weinige Europese competities waar de bal al opnieuw rolt. Als er dan iets gebeurt, zoals een akkefietje tussen twee spelers, dan valt dat net iets sneller op. Vraag maar aan Vranjes. Tijdens een drankpauze in de eerste helft van de play-off-match tussen AEK en Panathinaikos ging de Bosnische verdediger in de clinch met zijn ploegmaat Daniele Verde (ex-AS Roma). De kleine Italiaan greep Vranjes even bij de keel en dat liet de huurling van Anderlecht niet zomaar gebeuren. Hij duwde de arm van de winger weg en andere spelers van AEK moesten de kemphanen uit elkaar halen. Doelman Barkas praatte ook even in op Vranjes. De wedstrijd eindigde overigens op 1-1 na goals van Macheda en Livaja.

Eind deze maand terug in Brussel?

Over de prestaties op het veld zijn ze in Griekenland wel tevreden. AEK deed Anderlecht vorige week een voorstel om het huurcontract van Vranjes te verlengen. Op die manier kon hij het slot van de Griekse competitie en de bekerfinale nog spelen, maar RSCA heeft dat geweigerd, omdat het zelf niet dik loopt in de centrale verdedigers. Als er niks verandert, moet Vranjes zich eind deze maand melden in Brussel.

Kaarten en hooligans

Anderlecht kocht Vranjes in de zomer van 2018 voor zo’n drie miljoen euro van AEK. Maar de beenharde verdediger had het al snel verkorven bij paars-wit met zijn capriolen op en naast het veld. De vele gele en rode kaarten, de fascistische tattoo, de steun aan hooligans, de aanvaring met een in de Balkan bekende zangeres. De Bosniër werd naar de B-kern verbannen en een uitleenbeurt aan zijn ex-ploeg was de beste oplossing voor alle partijen.

