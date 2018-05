Vormer voor het eerst bij Oranje: "Zenuwen? Ik ben 30, veel te oud daarvoor" MGA

28 mei 2018

08u45 0 Buitenlands Voetbal Oranje staat hem beeldig. Rudy Willem Vormer (30) meldde zich dit weekend voor het eerst bij het Nederlands elftal en trok meteen zijn stoute schoenen aan. "Waarom zou ik hier niet de leider kunnen zijn die ik in Brugge ben?"

Het is zaterdagmiddag en tropisch heet op de KNVB-campus in het Nederlandse Zeist, wanneer vanuit de verte een uit de kluiten gewassen Audi de oprijlaan opdraait. De wagen, met Belgische nummerplaat, vertraagt, draait af naar links, en dan plots weer naar rechts. Twijfel. Even in achteruit? Twee parkeerwachters besluiten in te grijpen en tikken op het raampje. Of de man wat hulp kan gebruiken? "Nou, die spelersparking, is die hier rechtdoor, jongens?", lacht Ruud Vormer verontschuldigend van achter het stuur. "Het voelt aan als mijn eerste schooldag, als je dat maar weet."

