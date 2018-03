Vormer in ruime selectie van Nederlands bondscoach Koeman Tomas Taecke

07 maart 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Schitterend nieuws voor Ruud Vormer. De Gouden Schoen werd vandaag voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje, die bekend gemaakt werd door bondscoach Ronald Koeman. Definitief is de selectie voor de middenvelder van Club Brugge niet, wel maakt Vormer kans om eind maart zijn internationaal debuut te vieren tegen Engeland en Portugal.

Gouden Schoen Ruud Vormer heeft dan toch de aandacht gewekt in eigen land. Kersvers bondscoach Ronald Koeman nam de middenvelder prompt op in zijn eerste ruime selectie als keuzeheer van Oranje. De 29-jarige Vormer mag hopen op een definitieve selectie, die in de aanloop van het oefenduel tegen Engeland op 23 maart bekend zal worden gemaakt.

Vormer maakt deel uit van de 33-koppige ruime kern, waarin ook onder anderen Bizot, Weghorst (AZ) en Kluivert (Ajax) voor het eerst werden opgenomen. Nederland ontvangt Engeland in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam op 23 maart. Drie dagen later ontmoet Oranje Portugal in Zwitserland. Koeman zette vorige maand zijn handtekening onder een contract tot na het WK in 2022.