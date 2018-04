Voorzitter Sporting heft schorsing spelers op LPB

08 april 2018

10u00

Bron: anp 27 Buitenlands Voetbal Trainer Jorge Jesus van Sporting Portugal kan vanavond in de competitiewedstrijd tegen Paços de Ferreira naar eigen zeggen over al zijn spelers beschikken. Volgens Jesus heeft hij van voorzitter Bruno de Carvalho de vrijheid gekregen om op te stellen wie hij wil.

"Wat we precies hebben besproken, ga ik niet vertellen. Maar het belangrijkste is dat ik van de voorzitter de vrijheid heb gekregen om de spelers te kiezen die ik wil'', zei de Portugees. "Iedereen die fit is, kan voetballen."

De Carvalho had na de nederlaag in de kwartfinale van de Europa League bij Atlético Madrid (2-0) een kritisch bericht op Facebook gezet, waarin hij de spelers een gebrek aan inzet verweet. De spelersgroep kwam met een gezamenlijke reactie, die door een groot deel van de selectie via de sociale media werd verspreid. De preses van Sporting was daar zo boos over, dat hij besloot om de negentien spelers die het bericht hadden gedeeld te schorsen.

Bas Dost, die net als zijn ploeggenoten zou zijn geschorst, mist desondanks de return van volgende week tegen Atlético. Door een gele kaart in de heenwedstrijd is de spits er donderdag niet bij voor eigen publiek.