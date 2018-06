Voorzitter Real Madrid springt bij voorstelling Lopetegui in de bres: "Zijn ontslag bij Spanje was niet correct"

Redactie

14 juni 2018

20u00

Bron: ANP 4 Buitenlands Voetbal Julen Lopetegui blijft in het nieuws. Een dag na zijn ontslag als bondscoach van Spanje werd Lopetegui gepresenteerd als trainer van Real Madrid. De winnaar van de Champions League hield een persconferentie in het Santiago Bernabéu.

"Gisteren was het de triestigste dag van mijn leven sinds de dood van mijn moeder. Maar vandaag is het de gelukkigste", verklaarde hij. Nadat dinsdag bekendraakte dat Lopetegui bij de Champions Leaguewinnaar Zinédine Zidane zou opvolgen, werd hij een dag later prompt ontslagen als trainer van de Spaanse nationale ploeg. La Roja zal tijdens het WK in Rusland geleid worden door Fernando Hierro, de sportief directeur van de Spaanse voetbalbond.

"Ik had gehoopt dat bondsvoorzitter Rubiales het anders zou aanpakken", vertelde de 51-jarige Lopetegui. "Voor de spelers van de Spaanse ploeg voel ik alleen liefde en respect. Ik vraag hen professioneel te zijn en hoop dat ze het fantastische doel kunnen bereiken dat het winnen van de Wereldbeker is."

"Ik besef bij welke club ik terecht ben gekomen", vervolgde hij. "Men vraagt hier het maximum. Ik ga alles geven om te voldoen aan de vereisten van deze club en mezelf te bewijzen."

Realvoorzitter Florentino Perez kwam terug op de opmerkelijke timing waarop Real de naam van zijn nieuwe coach bekendmaakte. "We wilden transparant zijn voor de start van het WK en wilden lekken vermijden. Er is geen reden te vinden waarom Julen Lopetegui morgen niet op de bank van de Spaanse ploeg zou kunnen zitten. Zijn verwijdering was buiten proportie en niet correct."

Real Madrid verraste dinsdag met de mededeling dat Lopetegui na het WK begint als opvolger van Zinedine Zidane. Dat nieuws sloeg in als een bom. De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales wist niets van de onderhandelingen tussen Lopetegui en Real. Amper 24 uur later, twee dagen voor de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Portugal, besloot hij de bondscoach weg te sturen.

Rustig wordt het voorlopig niet rond het Spaanse elftal. Lopetegui, een oud-doelman, weet ook al dat hij niet de eerste keus was van voorzitter Florentino Pérez. Trainer Massimiliano Allegri van Juventus werd eerder al gebeld. "Maar ik heb 'nee' gezegd tegen Real Madrid, omdat ik mijn woord al had gegeven aan Juventus'', zei Allegri.