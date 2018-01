Voorzitter Bordeaux waarschuwt Preud'homme: "We lijken op de Titanic" Mathieu Goedefroy

20 januari 2018

Op zijn handtekening blijft het wachten, maar Michel Preud'homme is ook na gisteren nog kandidaat nummer één bij Girondins Bordeaux. Zeker is dat onze landgenoot zijn cursus crisismanagement best meeneemt, want op een persconferentie barstte de Bordelese voorzitter gisteren net niet in tranen uit. "We vragen van de nieuwe coach maar één ding: dat hij redt wat er nog te redden valt."

Het toneel van de wekelijkse persbabbel mag er nog zo mooi zijn - de trainingsfaciliteiten van Bordeaux bevinden zich op het prachtige kasteeldomein Le Haillan -, gisteren stond er een waar treurspel geprogrammeerd. Voorzitter Stéphane Martin sprak als hing er een strop om zijn hals. "Al sinds december krijgen we de ene klap na de andere te verwerken. We zitten in een dramatische reeks", sprak de man. "De nieuwe coach komt in een aartsmoeilijke crisissituatie terecht. Het lijkt bijna uitzichtloos."

Toch hebben ze bij het nummer dertien in de Ligue 1 een duidelijk profiel voor ogen, en het moet gezegd: de match met MPH is er. "We gaan voor iemand met tonnen ervaring en een ijzeren karakter. Een echte leider. We vragen hem maar één ding: om dit seizoen te redden wat er nog te redden valt." Een mooi salarispakket en eigen assistenten kan hij daarbij eventueel krijgen, maar op tijd hoeft Preud'homme straks niet te rekenen. "De nieuwe coach zal geen drie weken krijgen om te bouwen aan een nieuwe ploeg", klonk het nog. "We verwachten onmiddellijk resultaat, met de groep die er nu staat."

Op de persbabbel werd ook duidelijk dat ze in Bordeaux geen tussenpaus zoeken. "We gaan niet kiezen voor iemand die binnen vier maanden weer vertrekt", verwees Martin naar de geruchten dat Preud'homme een clausule zou vragen die hem in staat stelt deze zomer voor de Rode Duivels te kunnen kiezen. "We hebben trouwens heel wat vacatures ontvangen. Ik concludeer daaruit dat we nog enigszins een aantrekkelijke voetbalclub zijn, hoewel we meer en meer op de Titanic gaan lijken." Een kolfje naar de hand van kapitein Preud'homme. All aboard?