Voorzitter boos na Europa League-duel: 19 spelers van Sporting Lissabon geschorst

07 april 2018

14u21

Bron: anp 7 Buitenlands Voetbal Bruno de Carvalho, voorzitter van Sporting Lissabon, heeft een groot deel van de selectie geschorst. De 46-jarige topman van de Portugese club is boos op zijn spelers, die volgens hem tijdens de heenmatch tegen Atletico Madrid in de kwartfinale van de Europa League (2-0) een gebrek aan inzet toonden.

De Carvalho uitte zijn onvrede in een uitgebreid bericht op Facebook. Volgens Portugese media heeft de voorzitter negentien spelers geschorst voor de komende wedstrijd, zondagavond voor eigen publiek tegen Paços de Ferreira. De Nederlandse spits Bas Dost is daar niet bij. De topschutter van Sporting had in het Facebook-bericht van De Carvalho wel stevige kritiek gekregen omdat hij tegen Atletico een gele kaart kreeg en daardoor geschorst is voor de return. Datzelfde gold voor ploegmaat Fabio Coentrão. "Ze maakten overtredingen die ze nooit hadden mogen maken, ze willen blijkbaar niet spelen in ons stadion", schreef de boze voorzitter. Hij sloot zijn bericht wel positief af. "Deze nederlaag was onnodig. Is een ommekeer nog mogelijk? Dat is het!"

De kritiek schoot bij de spelers in het verkeerde keelgat. Ondermeer Rui Patricio en William Carvalho (ex-Cercle Brugge), die met Portugal de Europese titel in 2016 veroverden, deelden vrijdagavond een boodschap. "Wij zijn Sporting Clube de Portugal", klonk het. "Wij werken ons in het zweet, strijden en eren altijd het shirt dat we dragen. Wij geloven niet in perfecte spelers. Tot ons ongenoegen is er een gebrek aan steun van degene die onze leider zou moeten zijn. We winnen en verliezen samen. We vechten voor onze club en voor onze fans. Onze integriteit en toewijding staan buiten kijf."

Sporting heeft in de Portugese competitie zes punten achterstand op koploper Benfica.