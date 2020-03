Voormalige Franse bondscoach Michel Hidalgo overleden

Redactie

26 maart 2020

16u20

Bron: Belga 0

De voormalige Franse bondscoach Michel Hidalgo is deze namiddag op 87-jarige leeftijd overleden, zo melden Franse media. Hidalgo was tussen 1976 en 1984 bondscoach van Frankrijk. In zijn afscheidsjaar leidde hij Les Bleus in eigen land naar de Europese titel. Als profvoetballer droeg hij het shirt van Le Havre, Stade Reims en AS Monaco.