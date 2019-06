Voormalig Spaans international Reyes (35) overleden bij auto-ongeval XC

01 juni 2019

13u21

José Antonio Reyes, voormalig speler van onder meer Arsenal en Sevilla, is op 35-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard kwam om het leven bij een auto-ongeluk.

Reyes debuteerde in 2000 als zestienjarig toptalent in het eerste elftal van Sevilla. Hij bleef er tot 2004, waarna de winger als grote belofte naar Arsenal trok. Daar maakte hij deel uit van de ‘Invincibles’. The Gunners werden in 2004 namelijk landskampioen zonder ook maar één duel te verliezen. Reyes, die halverwege dat legendarische seizoen overkwam, speelde dertien competitieduels voor Arsenal waarin hij twee keer scoorde.

The Gunners verhuurden hem nadien aan Real Madrid en Benfica, alvorens hem definitief naar Atlético Madrid te laten vertrekken. Begin 2012 keerde Reyes terug naar Sevilla, de club van zijn hart waarmee de oud-international in totaal drie keer de Europa League won. Ook met Arsenal, Real, Atlético en Benfica pakte hij prijzen.

Clubicoon Reyes verliet Sevilla medio 2016 om aan de slag te gaan bij Espanyol. Na korte passages bij tweedeklasser Córdoba en het Chinese Xinjiang Tianshan Leopard vond hij begin dit jaar onderdak bij tweedeklasser Extremadura, waarvoor hij dit seizoen nog negenmaal in actie kwam.

In totaal droeg Reyes 21 keer het shirt van de Spaanse nationale ploeg. In 2006 speelde hij met La Roja het WK in Duitsland. “Ik ben kapot, hier zijn geen woorden voor”, schreef Spanje- en Real-aanvoerder Sergio Ramos op Twitter. “Al onze steun en gedachten gaan uit naar de familie. We zullen je nooit vergeten, mijn vriend!”

Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl Sergio Ramos(@ SergioRamos) link