Voormalig Malinwa-sensatie Bandé moet carrière weer op de rails krijgen in...Zwitserland: "Nu kán mijn been niet meer breken"

28 januari 2020

14u08 0 Buitenlands voetbal We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Vraag dat maar aan Hassane Bandé (21). De Burkinees rende, sprong en vloog in het shirt van KV Mechelen. Na zijn transfer naar Ajax kwam echter de val. Zwaar blessureleed hield Bandé een heel seizoen aan de kant. En plots moet hij proberen op te staan bij godbetert FC Thun, de hekkensluiter in Zwitserland.

Ajax betaalde in de zomer van 2018 bijna negen miljoen voor Bandé, nadat de Burkinees grote sier had gemaakt in het shirt van KV Mechelen. De winger was klaar om ook in de Eredivisie naam te maken, maar in een voorbereidingsmatch tegen Anderlecht sloeg het noodlot toe. In die match liep de pechvogel een gescheurde kruisband en een gebroken kuitbeen op na een stevige tackle van Anderlecht-speler Dauda (zie onderstaande video vanaf “13). Er wachtte de jonge Afrikaan een maandenlange revalidatie en hij zag zijn hele seizoen uiteindelijk in rook opgaan.

Pas in oktober van vorig jaar maakte Bandé zijn officiële debuut in het shirt van Ajax. Niet in de hoofdmacht aan de zijde van Dusan Tadic en co, wel in Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie (de tweede klasse, red.). Bandé sprokkelde de voorbije maanden echter amper 44 minuten, verdeeld over vier wedstrijden. Een magere oogst. De Burkinees bleef zo voorlopig flink op zijn honger zitten in Amsterdam.

Mijn been kán niet meer breken. Er zit een ijzeren pin in. Bang zijn is geen optie, dan is de kans op een nieuwe blessure alleen maar groter Hassane Bandé

“Uiteraard was het heel moeilijk”, zegt Bandé bij Ajax TV over de periode waarin hij geblesseerd raakte. “Je komt bij een nieuwe club en kan er zelfs geen match spelen. Door een zware blessure. Da’s heel lastig. Ik geloofde eerst ook niet dat ik iets gebroken had. Het was de eerste keer dat ik een blessure had en het was meteen een heel zware. Toen ze me toen vertelden dat het een breuk was, wist ik het even niet meer.”

Bandé herstelde van zijn blessure en speelt naar eigen zeggen zonder angst om te hervallen. “Mijn been kán niet meer breken. Er zit een ijzeren pin in. Bang zijn is geen optie, want dan denk ik dat de kans op een nieuwe blessure net groter is. Ik moet me 100 procent kunnen inzetten, dan is er van angst geen sprake.”

Geweldig jaar Ajax gemist

Bandé groeide op in Saponé, een dorp op 30 kilometer van Ouagadougou. Op zijn zestiende werd hij gevolgd door FC Porto en Monaco, maar Bandé droomt ervan om op een dag voor Real Madrid te spelen. Was hij niet geblesseerd geweest, dan had hij vorig seizoen met Ajax in Bernabéu kunnen spelen. En stunten. “Ik was blij voor de ploeg. Maar ergens had ik natuurlijk liever ook mijn bijdrage geleverd. Dan was het natuurlijk nog veel specialer geweest voor mij.”

In een oefenmatch tegen Willem II in november met de A-ploeg van Ajax kon Bandé wel scoren. Maar zich in de gratie van Erik ten Hag spelen, lukte niet. Om Bandés ontwikkeling niet te fel af te remmen, gingen de Amsterdammers op zoek naar een club om de winger te stallen. Die club werd dus FC Thun, op dit moment laatste in de Zwitsere Super League. Bande krijgt er anderhalf jaar (op huurbasis) de kans om zijn carrière weer op de rails te krijgen. “Het gaat nu goed met me. 100 procent fit ben ik nog niet, maar ik werk hard om mijn beste niveau weer te halen. Beetje bij beetje gaat het de goeie kant op.”