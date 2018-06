Voormalig Gents publiekslieveling verliest 37 kilo in vijf maanden: "Anders was ik voor mijn 40ste dood" Tim Hartman

15 juni 2018

07u30

Bron: AD.nl, The Guardian 0 Buitenlands Voetbal Ahmed Hossam, beter bekend als Mido, heeft zijn leven drastisch veranderd. In vijf maanden tijd raakte hij bijna veertig kilo kwijt. "Anders was ik voor mijn veertigste dood."

Mido, bij ons bekend van zijn passage bij AA Gent, is inmiddels 35 jaar en met een beetje geluk had hij morgen met Mohamed Salah aan de aftrap kunnen verschijnen in het WK-duel met Uruguay. Mido stopte echter al vijf jaar terug met voetballen na een mislukt avontuur bij Barnsley. Niet in de laatste plaats omdat de Egyptenaar al een tijdje sukkelde met zijn gezondheid.



"Ik woog 150 kilo en bereikte het punt dat ik amper dertig meter kon wandelen", zegt Mido in een interview in de Engelse krant The Guardian. "Als ik dat wel deed, kreeg ik pijn in mijn rug, knieën en gewrichten. Ik herinner me dat ik met drie vrienden van mijn boot stapte en we een paar honderd meter naar een eiland moesten lopen. Het zand was zwaar en de zon scheen fel. Ik zei: 'Ik kan niet lopen'. Ik moest een half uur blijven zitten. Ik was 34. Dat was het kantelpunt voor mij."

Ik woog 150 kilo en bereikte het punt dat ik amper dertig meter kon wandelen Mido

Mido ging naar de dokter, die hem vertelde dat hij dood zou gaan voor zijn veertigste als hij zijn levensstijl niet zou aanpassen. Het was een wake-upcall voor Mido, die vervolgens 37 kilo in vijf maanden kwijtraakte. Dinsdag speelt hij mee met het legendstoernooi in Moskou. "Ik eet geen gefrituurd eten meer, geen rood vlees, geen zout en geen suiker. Ik zwem, squash en voetbal. Maar zeventig procent draait om wat je eet."

Egypte

Mido heeft vertrouwen in Egypte op het WK. Ook in sterspeler Salah, die de druk van het gehele land op zijn schouders draagt. "Hij is iemand die kan omgaan met die druk. Toen Liverpool Salah wilde halen zei ik: 'Salah is tien keer zo goed als Sterling'. Mensen lachten erom. Sterling is goed en heeft zich goed ontwikkeld onder Guardiola, maar Salah is ongelofelijk. Een van de weinige spelers die niet te stoppen is als hij zijn dag heeft."

