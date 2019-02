Voormalig Chelsea-doelman die fortuin erdoor snoof, onthult hoe hij vocht tegen zijn verslaving: “Kon niet zonder functioneren” YP

19 februari 2019

10u20

Bron: The Sun 1 Buitenlands Voetbal Magnus Hedman, de voormalige doelman van de Zweedse nationale ploeg, heeft diep gezeten. Érg diep, zelfs. Na zijn actieve loopbaan raakte de intussen 45-jarige Zweed verslaafd aan drugs en op een gegeven moment wilde hij er zelfs een eind aan maken, maar intussen is hij aan de betere hand. In The Sun doet hij zijn verhaal. “Ik kon gewoon niet meer zonder functioneren.”

Hedman kwam in zijn actieve carrière tot 58 interlands bij de Zweedse nationale ploeg. Op clubniveau was hij vooral bij Coventry City succesvol, waarna er ook nog (minder succesvolle) passages volgden bij Celtic en Chelsea. In 2011, zowat vier jaar na zijn vertrek op ‘Stamford Bridge’, kreeg hij af te rekenen met een depressie. Cocaïne was intussen zijn enige troost geworden en hij dacht er zelfs op een moment een einde aan te maken. “Ik stond urenlang op mijn balkon, op de twaalfde verdieping, te twijfelen of ik zou springen. Maar ik heb het toen niet gedaan.”

Zijn problemen begonnen op een ochtend toen hij in zijn eigen appartement aan het bekomen was van een zwaar avondje uit. Enkele van zijn vrienden waren ook van de partij en één van hen bood Hedman speed aan, om de kater tegen te gaan. “Ik dacht, waarom ook niet, ik probeer het eens. Maar ik was meteen verslaafd en bleef dat ook, vier jaar lang.” Het begon bij speed, maar later werd het dus cocaïne. De 58-voudig international onthult zelfs dat hij zijn hele fortuin erdoor snoof, door dagelijks te gebruiken. “De drugs hielpen me te kalmeren. Het leek alsof ik me nergens zorgen moest over maken, maar terwijl verwoestte het wel mijn leven.”

Het einde van zijn carrière als prof, die 17 jaar had geduurd, hakte er hard in bij Hedman. “Het voelde een beetje alsof ik het voetbal gewoon had ingeruild voor wat anders. Van de ene verslaving in de andere, zeg maar. Iedereen kende me al zo lang als ‘Magnus de voetballer’. Binnen de voetbalwereld kende ik de problemen, en hoe ik ze moest oplossen. Maar na mijn professionele loopbaan was er een groot vraagteken. Ik vroeg me almaar af: ‘Wie is Magnus de mens’? Het maakte me bang en ik zat vol twijfels. Ik voelde me niet veilig, kort nadat ik de handschoenen aan de haak hing.” Dus begon hij te feesten alsof het een lieve lust was.

Iedereen kende me al zo lang als ‘Magnus de voetballer’. (...) Maar na mijn professionele loopbaan was er een groot vraagteken. Ik vroeg me almaar af: ‘Wie is Magnus de mens’? Magnus Hedman

De drugs maakte alles kapot, zo geeft Hedman toe. Zijn huwelijk met popster Magdalena liep op de klippen en ook de relatie met zijn kinderen ging ten onder aan zijn drugsgebruik. “Ik kon gewoon niet zonder functioneren. Althans, dat dacht ik toch. Ik voelde me aanvankelijk zo levendig en blij, maar dat bleef niet zo. Naarmate ik meer gebruikte, hadden de drugs niet meer hetzelfde effect. Sterker nog: het leverde me alleen maar meer problemen op.”

Maar de feestjes werden al gauw ingeruild voor eenzame avondjes op zijn appartement, weliswaar nog steeds om cocaïne te gebruiken. “Ik kon perfect op mijn eentje zijn, ik wilde vaak ontsnappen van de realiteit. Je enkel nog maar aankleden wanneer je depressief bent, kan al een immense test zijn.”

Drie jaar lang kwam hij amper zijn appartement uit, tot bezorgde vrienden hem in contact brachten met een vrouw genaamd Mia. Zij werkte in een psychiatrische instelling en bleek de juiste vrouw op de juiste plaats. “In het begin schaam je je. Ik wilde niet meer leven. Iedereen rondom mij leek wel stom, niemand begreep mij. Ik had het opgegeven.” Tot Mia hem een reddingsboei toewierp, dus. Hedman werd opgenomen en intussen zijn alle problemen van de baan. Hij is volledig hersteld, maar verwittigt: “Het is altijd goed om met vrienden te praten, maar zij zijn geen psychologen. Je zoekt het best toenadering tot iemand waar je geen band mee hebt, een professional.” Hedman houdt zich dezer dagen bezig met ‘motivational speeches’, en hij probeert de band met zijn kinderen te herstellen. Meer dan ooit een reden om te leven, dus.