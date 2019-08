Voormalig Bosnisch aanvoerder Spahic raakt ernstig gewond in auto-ongeluk Redactie

30 augustus 2019

16u55 2 Buitenlands voetbal De gewezen kapitein van de Bosnische nationale ploeg Emir Spahic is betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeval. Volgens de voetbalbond van Bosnië-Herzegovina raakte de 39-jarige Spahic ernstig gewond, maar verkeert hij niet in levensgevaar.

"Hoewel de situatie ernstig is, verkeert Spahic niet in een levensbedreigende toestand", meldt de bond, die eraan toevoegt dat Spahic met een helikopter van Trebinje in het zuidwesten van het land naar een ziekenhuis in hoofdstad Sarajevo zal worden overgevlogen. Het ongeluk gebeurde vlakbij Gacko, de thuisstad van Spahic.

De voormalige centrale verdediger speelde voor onder meer Lokomotiv Moskou, Montpellier, Sevilla, Bayer Leverkusen en Hamburg. Hij droeg 94 keer het shirt van zijn land en maakte daarin zes doelpunten.