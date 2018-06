Voormalig Barcelona-voorzitter Rosell voor rechter voor witwaspraktijken TLB

29 juni 2018

16u27

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Sandro Rosell, in het verleden voorzitter van FC Barcelona, moet zich voor de rechter verantwoorden voor witwaspraktijken rond een sponsorcontract met Nike en televisierechten van wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg. Dat heeft de Spaanse justitie gemeld.

Volgens het gerecht zou vijftien miljoen euro, afkomstig van de televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op de rekening in Andorra werd ook vijf miljoen euro gestort afkomstig van een contract met Nike. Ook de vrouw van Rosell, een advocaat uit Andorra en drie andere personen moeten zich in hetzelfde onderzoek voor de rechtbank verantwoorden. Rosell zelf zit sinds mei 2017 in voorlopige hechtenis.

Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij in 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona. In januari 2014 trad hij af in de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013.