Voormalig Argentijns bondscoach Carlos Bilardo test positief op corona

27 juni 2020

10u59

Voormalig Argentijns bondscoach Carlos Bilardo heeft positief getest op het coronavirus, zo melden Argentijnse media.

De 82-jarige Bilardo heeft een neurologische aandoening en dus al een medische voorgeschiedenis. Hij verblijft in een rusthuis in de wijk Almagro in de hoofdstad Buenos Aires, waar nog tien andere bewoners positief testten op COVID-19.

Bilardo loodste als bondscoach Argentinië voorbij België in de halve finales van het WK 1986 in Mexico, om vervolgens in de finale West-Duitsland met 3-2 te kloppen. Vier jaar later waren de rollen op het WK in Italië omgedraaid. Toen haalde West-Duitsland het in de finale met 1-0. Nadien nam hij afscheid van La Albiceleste.

In Argentinië zijn er tot nu toe 55.330 besmettingen geregistreerd en 1.184 overlijdens. De laatste dagen was er een stevige stijging merkbaar, waardoor de overheid een striktere lockdown heeft afgekondigd, vooral in de hoofdstad Buenos Aires.