Voormalig Ajax-verdediger en Mechelen-coach Barry Hulshoff (73) overleden

17 februari 2020

17u51

Voormalig voetballer en coach Barry Hulshoff is gisteren op 73-jarige leeftijd overleden. Hulshoff speelde tussen 1971 en 1973 veertien interlands voor Oranje, waarin hij zes keer scoorde. In ons land was hij coach van onder meer Lierse en KV Mechelen.

Hulshoff speelde tussen 1966 en 1977 in totaal 385 wedstrijden voor Ajax en won met de club in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. In 1972 veroverde hij ook de Wereldbeker voor clubteams. In Nederland werd de verdediger zeven maal landskampioen en won hij vier bekers. Hulshoff kwam ook veertien keer uit voor het Nederlands elftal.

Het Amsterdamse clubicoon sloot zijn actieve loopbaan tussen 1977 en 1979 af bij MVV. Nadien werd hij trainer. Hij had kort Ajax (1988-1989) onder zijn hoede en vertrok daarna naar België. Daar coachte hij achtereenvolgens Lierse, Westerlo, Beerschot, STVV, Eendracht Aalst en KV Mechelen. Na zijn vertrek in 2002 bij KV Mechelen stopte hij als T1. Hij werd korte tijd technisch directeur bij Willem II en keerde ook nog eens terug naar Westerlo.

Vanaf december 2010 zat hij in de ledenraad van Ajax en de voorbije drie jaar was Hulshoff ook zaakwaarnemer van supertalent Matthijs de Ligt. Sinds 2018 kreeg hij in die functie topmakelaar Mino Raiola naast zich.