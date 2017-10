Voor Oranje wordt het nu wel erg moeilijk: Zweden hakt Luxemburg volledig in de pan (8-0) GVS

19u56 6 photo_news Buitenlands Voetbal Als onze noorderburen nog een sprankeltje hoop hadden op het WK in Rusland, dan mogen ze dat nu echt wel opbergen. Nederland vroeg hulp aan Luxemburg, maar kreeg dat (zoals verwacht) niet. Zweden stuurde de laatste in de stand met maar liefst 8-0 naar huis. Oranje weet hoe laat het is, nog voor er goed en wel is afgetrapt in Wit-Rusland.

Aan de rust stond Zweden al op rozen (3-0). Na de koffiepauze maakte de Scandinaviërs er nog vijf bij, goed voor een heuse monsterscore. Zweden staat nu op kop met 19 punten, twee punten meer dan Frankrijk, dat straks op bezoek gaat bij Bulgarije. Nederland volgt troosteloos derde met 13 punten.



Enkel met een doelpuntensalvo tegen Wit-Rusland en dinsdag thuis tegen Zweden geraakt Nederland nog op het WK deze zomer, dan wel via barragematchen. Het verschil in doelsaldo tussen Zweden en Nederland is nu namelijk opgelopen tot 14 goals. Een schier onmogelijke opdracht.



De 8-0-zege van Zweden zag Nederlands bondscoach Dick Advocaat alvast niet aankomen. Op zijn persconferentie snauwde hij immers een journalist af: "Ach die winnen niet met 8-0, wat is dat nou voor een stomme vraag?" Tja...

Zweden wint met 8-0 van Luxemburg. Een score die Dick Advocaat zeker niet zag aankomen¿ ¿ https://t.co/IxXYNQyP2l pic.twitter.com/Q09898hBrA NOS Sport(@ NOSsport) link