Voor Mourinho is fraudezaak afgesloten: "Enkele jaren geleden bedrag betaald om belastingplicht te vervullen" 14u17 0 REUTERS José Mourinho. Buitenlands Voetbal Volgens José Mourinho is het fraudeonderzoek dat het Spaanse gerecht naar hem voert afgesloten. Dat heeft de 54-jarige Portugees gezegd nadat hij in Madrid voor de rechter verschenen was.

Mourinho zou in Spanje 3,3 miljoen euro aan beeldrechten hebben verduisterd via bedrijfjes in Nieuw-Zeeland, Ierland en de Britse Maagdeneilanden. De feiten dateren van 2011 en 2012, toen de Portugees aan het hoofd stond van Real Madrid.



"Men vertelde mij indertijd dat mijn belastingsituatie volkomen legaal was", verklaarde Mourinho. "Maar enkele jaren nadien hoorde ik dat een onderzoek geopend was. Ik heb toen, zonder tegen te werken, een bepaald bedrag betaald om mijn belastingplicht te vervullen. Nadien ondertekende ik een overeenkomst met de Spaanse staat dat mijn schuld afgelost is en de zaak gesloten is."



Het klokkenluidersplatform Football Leaks zette Mourinho eind vorig jaar op een lijst van namen uit de voetbalwereld die niet in orde waren met hun financiën. Volgens Football Leaks zou de huidige coach van Manchester United twaalf miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben.