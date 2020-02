Voor de clash met Club: waarom u Manchester United beter niet afkort tot Man U Kristof Terreur in Engeland

18 februari 2020

09u28 2 Buitenlands voetbal Manchester United. MUFC. Man United of kortweg United. Mag allemaal. Man U mag in België ook bij commentatoren ingeburgerd zijn als roepnaam voor de Engelse topclub, maar over het Kanaal wordt het zelden gebruikt. Vanwege de beledigende connotatie.

Een ‘Man U’ hier, een ‘Man U’ daar. De komende dagen wordt u er wellicht mee om de oren geslagen, in aanloop naar de clash met Club Brugge. Alleen: Manchester Unitedfans die het verleden van hun club kennen walgen van de afkorting. Er zijn ooit leaflets over uitgedeeld. Er zijn artikels over geschreven in fanzines. Op blogs. Als een journalist die op Twitter ‘Man U’ gebruikt, is er wel altijd een aandachtige fan die hem op de vingers tikt. Commentatoren in Engeland nemen ‘Man U’ zelden (zeg gerust niet) in de mond. In kranten en andere publicaties wordt de verkorting, die in België zo ingeburgerd is, gemeden. Manchester United is er United of Man United. Zelden Man U. In officiële communicatie van de club kom je het nooit tegen.

Het zit immers zo. ‘Man U’ wordt als een belediging gezien. Een lelijke verwijzing naar de vliegramp van München in 1958, waarbij op 6 februari 21 mensen omkwamen, waaronder 8 spelers van United. De zogenaamde Busby Babes. De crash wordt nog elk jaar herdacht.

‘Man U’ werd voor het eerst gebruikt door treiterende supporters van West Brom in een weinig smakelijk liedje over Duncan Edwards, speler die 15 dagen na de ramp overleed. “Duncan Edwards is man-u-re, rotting in his grave, man you are man-u-re—rotting in your grave.” Duncan Edwards is mest. Hij ligt te rotten in zijn graf.

Supporters van Liverpool en Leeds United, zijn grootste rivalen, sprongen daarna mee op de kar. Ze maakten hun eigen versie om leedvermaak te hebben met de concurrent. “Man U Man U went on a plane Man U Man U never came back again.” Waarin de ‘u’ eigenlijk staat voor ‘jullie’. Man, jullie stapten op een vliegtuig. Man, jullie kwamen nooit terug.

In de meeste doordachte versie zongen ze ‘Man U Never Intended Coming Home’. Wie de eerste letters op een rijtje zet, ziet MUNICH, Engelse naam voor München. Slinks de spot drijven dus.

De voorbije jaren probeerden fans met posts op het internet aan te tonen dat de veramerikaniseerde verkorting van zijn clubnaam eigenlijk not done is. Het is Manchester United. MUFC. Man United of gewoon United.

‘t Is dat je de geschiedenis erachter nu kent.