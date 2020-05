Volledige ploeg Dynamo Dresden moet één week voor herstart Duitse competitie in quarantaine: “Kunnen 14 dagen niet spelen” XC

09 mei 2020

21u33

Bron: Belga 8 Buitenlands voetbal Na nog twee positieve coronagevallen is de volledige ploeg van de Duitse tweedeklasser SG Dynamo Dresden twee weken in quarantaine geplaatst. Dat heeft de club vanavond bekendgemaakt. Wanneer de tweede Bundesliga volgend weekend hervat wordt, zal Dresden dus niet van de partij zijn. Op zondag 17 mei zou de club op bezoek gaan bij Hannover 96.

"Het is een feit dat we de komende 14 dagen niet kunnen trainen of wedstrijden kunnen spelen", verklaart sportdirecteur Ralf Minge. Dynamo Dresden heeft de Duitse voetballiga (DFL) al op de hoogte gebracht.

Vrijdag werden de spelers en sportieve staf van Dresden, rode lantaarn in tweede klasse, voor de derde keer getest. Na de eerste testreeks was er al een positief geval aan het licht gekomen.

Dresden is de eerste Duitse club die tot zo'n drastische maatregel gedwongen wordt, nog voor de hervatting van de competitie in de eerste en de tweede Bundesliga. Door de coronacrisis lagen die competities twee maanden stil.

Geen positieve vooruitzichten

Dat Dresden één week voor de herstart van de competitie in quarantaine moet, voorspelt niet veel goeds. In Duitsland is het zogenaamde reproductiegetal van het coronavirus weer boven de kritische grens van 1 gestegen. Dat betekent dat elke patiënt nu gemiddeld opnieuw meer dan één andere persoon besmet.

Volgens de laatste schattingen ligt het reproductiegetal, dat is de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, nu op 1,10. Virologen gaan ervan uit dat de waarde onder 1 moet blijven, om de uitbraak van het nieuwe coronavirus geleidelijk aan onder controle te brengen.

De voorbije dagen kwam er vanuit Duitsland nochtans bemoedigend nieuws over het indijken van SARS-CoV-2. Veel lockdownmaaatregelen zijn er ook versoepeld. Woensdag stond het reproductiegetal volgens het gezondheidsinstituut Robert Koch Institut (RKI) nog op 0,65. Sindsdien zou het geleidelijk aan gestegen zijn.

Het instituut benadrukt wel dat die ontwikkeling niet betekent dat het aantal infecties opnieuw stijgt. Dat is nog te vroeg om te zien. RKI zegt wel dat de cijfers de komende dagen nauwlettend in het oog moeten gehouden worden. In Duitsland zijn er voorlopig 7.434 doden door het coronavirus. Er zijn bijna 170.000 besmettingen geregistreerd.

