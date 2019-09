Volgens de Gazzetta vielen er harde woorden: betrokken Romelu Lukaku bekvecht met ploegmaat Brozovic KTH

19 september 2019

10u37

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Buitenlands voetbal In de visbokaal Milaan komt alles naar buiten. Vandaag te lezen in de Gazzetta dello Sport: de harde woorden die dinsdag in de kleedkamer vielen tussen Romelu Lukaku en Marcelo Brozovic. Bekvechterij tussen twee sterke karakters en winnaars, maar de woordenwisseling is ondertussen alweer bijgelegd.

Extra pigment in de aanloop naar de Milanese derby. De zenuwen staan gespannen bij Inter, zo weet de Gazzetta uit goeie bron. De analyse die Lukaku voor de groep maakte na het zure puntenverlies tegen Slavia Praag in de Champions League, viel niet bij iedereen in goede aarde. Big Rom benadrukte dat hij meer ballen had verwacht van zijn ploegmaats, meer drang naar voren, meer passie en wees er op dat ze het tactische plan van Antonio Conte niet moesten negeren. ‘De vriedelijke reus’, zoals hij in Milaan werd gecast, laat zich gelden in de kleedkamer. Als een betrokken leider.

Marcelo Brozovic, een pittige Kroaat, kon de woorden van onze landgenoot maar matig appreciëren. Hij percipieerde die als een persoonlijke aanval en reageerde ad rem. Krachttermen vlogen over en weer – ze waren naar verluidt alles behalve vriendelijk. Teamgenoten moesten de twee sterke karakters uit mekaar houden. Tot een handgemeen kwam het niet. Ondertussen werd het conflict, zoals er in een kleedkamer per seizoenen duizenden zijn, uitgeklaard. Brozovic botste in het verleden bovendien ook al met Lukaku’s voorganger, Mauro Icardi. Hij heeft een verleden.

Lukaku voelt de druk al bij Inter, na twee wedstrijden zonder doelpunt, maar tegelijk lijdt hij. De rug speelt nog altijd op. Pijnstillers helpen onvoldoende. De Rode Duivel voelt dat hij, op 75 procent van zijn krachten, niet kan brengen wat van hem verwacht wordt. Het was er aan te zien. Tegen Udinese kreeg hij lof van Conte, omdat hij een uur had volgemaakt, ondanks zijn rugkwaal. Bij zijn vervanging stripte Lukaku een stevig steunverband van zijn rug. “Ik moet hem bedanken voor de inspanningen”, zei Conte. “Tijdens de opwarming schoot er iets in zijn rug. Hij heeft de pijn verbeten en toch willen spelen.”

Tegen Slavia, dinsdag, kende Lukaku opnieuw een frustrerend avond – de zeurende pijn in de rug was nooit weg. Voor het eerst voelde en hoorde hij ook dat het Inter-publiek is niet het meest geduldige is.‘Big Rom’ raakte amper een bal. Het aantal baltoetsen aan de rust: 13. De teller aan het slot: 26. Het aantal doelpogingen: een kopbal knap gesaved door Kolar in de laatste seconde. Voor de rest moest Lukaku het stellen met meer voorspelbare lange passes richting borst en hoofd met de rug naar doel, eerder dan pogingen in de loop - zo heeft hij ze het liefst. Amper een bruikbare voorzet zag hij. Lastige avond, maar een hevig juichende Lukaku schreeuwde alle ontgoochelingen van zich af na de late gelijkmaker van Nicolò Barello. Een afgang voorkomen voor een zwoegend Inter.

Inter is momenteel leider in de Serie A met negen op negen. Na drie laagvliegers (Lecce, Cagliari, Udinese) volgt zaterdag de eerste test: de derby tegen AC Milan. Er zal vooral worden gekeken naar zijn topaanwinst. Inter verwacht goals in de topmatchen van zijn man van 70 miljoen euro. Met het uitlekken van het incident wordt de druk alleen maar opgevoerd.